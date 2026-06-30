"За три года мы инвестировали в сохранение лесов больше, чем за несколько предыдущих десятилетий", - Юрий Болоховец

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Рекордные инвестиции в лесную инфраструктуру, начало системной работы по сохранению самосевных и бесхозных лесов, а также подготовка к переходу к экологически ответственному лесопользованию - такие итоги природоохранного направления работы ГП "Леса Украины" подвел его руководитель Юрий Болоховец в статье, посвященной завершению его работы на посту руководителя предприятия, сообщает Цензор.НЕТ

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По словам Болоховца, ГП "Леса Украины" удалось создать все необходимые организационные, технологические и кадровые предпосылки для отказа от сплошных рубок на всей площади карпатского лесного фонда - а это около 1 млн га. Это означает переход к выборочным рубкам, сохранение разновозрастной структуры насаждений и естественное возобновление леса.

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"FSC-сертификация подтвердила соответствие наших стандартов международным требованиям: площадь сертифицированных лесов ГП "Леса Украины" - 4,739 млн га, по этому показателю Украина занимает третье место в Европе после Швеции и Турции", - отметил Болоховец.

Отдельным направлением стала работа с самосевными и бесхозными лесами, которые десятилетиями оставались без внимания государства. За последние годы к государственному лесному фонду присоединено около 30 тыс. га таких лесов, к которым буквально накануне было добавлено еще 18 тыс. га в Одесской области. Начато также возрождение лесов Юга - заложено 6 тыс. га нового леса в регионе, где лесного хозяйства фактически не существовало.

Большим достижением природоохранной работы стали инвестиции в лесную инфраструктуру. За три года в развитие лесной инфраструктуры вложено более 1,3 млрд грн - самый высокий показатель за всю историю сектора. Построено 343 км лесных дорог, приобретено 137 единиц спецтехники. С 2023 года в наиболее пожароопасных местах создано 154 современных рекреационных пункта - это существенное расширение сети из полутора тысяч существующих, в сумме за год их посещают около 3 млн человек.

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"Мы заложили основу для того, чтобы украинский лес был не только источником ресурсов, но и безопасным, доступным и комфортным пространством для людей. Наш опыт изучают другие европейские страны", - подчеркивает Болоховец.

Юрий Болоховец родился в 1982 году в Черниговской области. В 2005 году окончил Национальный аграрный университет (НУБИП) по специальности "Ллесове хозяйство" и более 20 лет возглавляет различные звенья государственного управления сектором. Прошел все ступени карьерной лестницы - от инженера лесного хозяйства до начальника областного управления. С февраля 2021 по апрель 2023 года занимал должность председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины; с мая 2023 года - генеральный директор ГП "Леса Украины".