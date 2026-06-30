"За три роки ми інвестували у збереження лісів більше, ніж за декілька попередніх десятиліть", - Юрій Болоховець

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Рекордні інвестиції в лісову інфраструктуру, початок системної роботи із збереження самосійних та безхазяйних лісів та підготовка переходу до екологічно відповідального лісівництва – такі підсумки природоохоронного напрямку роботи ДП "Ліси України" підбив його керівник Юрій Болоховець у статті, присвяченій завершенню його роботи на посаді керівника підприємства, повідомляє Цензор.НЕТ

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За словами Болоховця, ДП "Ліси України" вдалося створити всі необхідні організаційні, технологічні та кадрові передумови для відмови від суцільних рубок на всій площі карпатського лісового фонду – а це близько 1 млн га. Це означає перехід до вибіркових рубок, збереження різновікової структури насаджень і природного поновлення лісу.

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"FSC-сертифікація підтвердила відповідність наших стандартів міжнародним вимогам: площа сертифікованих лісів ДП "Ліси України" - 4,739 млн га, за цим показником Україна посідає третє місце в Європі після Швеції та Туреччини", - зазначив Болоховець.

Окремим напрямком стала робота із самосійними та безхазяйними лісами, які десятиліттями залишалися поза увагою держави. За останні роки до державного лісового фонду приєднано близько 30 тис. га таких лісів, до яких буквально напередодні було доєднано ще 18 тис. га в Одеській області. Розпочато також відродження лісів Півдня – закладено 6 тис. га нового лісу в регіоні, де лісового господарства фактично не існувало.

Великим здобутком природоохоронної роботи стали інвестиції в лісову інфраструктуру. За три роки в розвиток лісової інфраструктури вкладено понад 1,3 млрд грн — найбільший показник за всю історію сектору. Побудовано 343 км лісових доріг, придбано 137 одиниць спецтехніки. З 2023 року в найбільш пожежонебезпечних локаціях створено 154 сучасних рекреаційних пункти – це суттєве розширення мережі з півтори тисячі існуючих, сумарно за рік їх відвідують близько 3 млн осіб.

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"Ми заклали основу для того, щоб український ліс був не лише джерелом ресурсів, а й безпечним, доступним та комфортним простором для людей. Наш досвід вивчають інші європейські країни", — підкреслює Болоховець.

Юрій Болоховець народився у 1982 році на Чернігівщині. У 2005 році закінчив Національний аграрний університет (НУБІП) за спеціальністю "Лісове господарство" і більше 20-ти років очолює різні ланки державного управління сектором. Пройшов усі щаблі кар'єри — від інженера лісового господарства до начальника обласного управління. З лютого 2021 по квітень 2023 року обіймав посаду Голови Державного агентства лісових ресурсів України; з травня 2023 року — Генеральний директор ДП "Ліси України".