Первый "оборонный" транш из 90 млрд от ЕС для Украины оказался меньше из-за задержки контрактов, - СМИ

Задержка выплаты Украине первого "оборонного" транша в размере 6 млрд евро из 90-миллиардного кредита ЕС связана с тем, что Киев с опозданием представил на рассмотрение Еврокомиссии более 250 контрактов на закупку дронов украинского производства. Из-за этого у Евросоюза не было достаточно времени для их проверки.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

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Причина - задержка контрактов со стороны Киева

Отмечается, что Украина слишком поздно подала в Еврокомиссию более 250 контрактов в рамках первого "оборонного" транша из 90 млрд евро на сумму 6 млрд - и в результате к концу июня смогла получить лишь выплату на сумму 3,9 млрд евро.

"Украина передала ЕС на оценку более 250 контрактов на закупку беспилотников отечественного производства, которые представляют собой тысячи страниц текста, некоторые из них - еще не заключены и представлены в виде проектов. Нужно время, чтобы их проработать, если подходить к этому серьезно", - рассказал собеседник издания.

Учитывая это, по состоянию на 30 июня удалось выплатить Украине лишь 3,9 млрд евро из запланированных 6 млрд евро.

Более того, как сообщает издание, на данный момент Украина подала контракты лишь на 5 млрд евро из 6 млрд.

Как только Еврокомиссия завершит оценку контрактов, Украина может рассчитывать еще на один перевод на сумму 1,1 млрд евро уже в начале июля. По данным источников "ЕП", это ожидается в ближайшие дни.

"Тексты юридических документов относительно еще одного миллиарда Киев должен дополнительно передать в Брюссель - и на их основе претендовать еще на 1 (или 0,9, как планировалось накануне) млрд евро на украинские дроны", - пишет "ЕП".

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Что этому предшествовало?

Напомним, что 30 июня Еврокомиссия выделила 3,9 млрд евро в рамках первого транша в размере 6 млрд евро, которые пойдут на закупку дронов.

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