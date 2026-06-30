Перший "оборонний" транш із 90 млрд від ЄС для України виявився меншим через затримку контрактів, - ЗМІ

Затримка виплати Україні першого "оборонного" траншу в розмірі 6 млрд євро із 90-мільярдного кредиту ЄС повʼязана з тим, що Київ із запізненням подав на розгляд Єврокомісії понад 250 контрактів на закупівлю дронів українського виробництва. Через це Євросоюз не мав достатньо часу для їхньої перевірки.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Причина — затримка контрактів з боку Києва

Зазначається, що Україна занадто пізно подала до Єврокомісії понад 250 контрактів у межах першого "оборонного" траншу з 90 млрд євро на суму 6 млрд – і в результаті до кінця червня змогла отримати лише виплату на суму 3,9 млрд євро.

"Україна передала ЄС на оцінку понад 250 контрактів на закупівлі безпілотників вітчизняного виробництва, які представляють собою тисячі сторінок тексту, деякі з них – ще не укладені і представлені у вигляді проєктів. Потрібен час, щоб їх опрацювати, якщо підходити до цього серйозно",- розповів співрозмовник видання.

З огляду на це, станом на 30 червня виявилось можливим виплатити Україні лише 3,9 млрд євро з запланованих 6 млрд євро.

Ба більше, як повідомляє видання, Україна станом на зараз подала контракти лише на 5 млрд євро з 6 млрд.

Щойно Єврокомісія завершить оцінку контрактів, Україна може розраховувати ще на один переказ на суму 1,1 млрд євро вже на початку липня. За даними джерел "ЄП", це очікується найближчими днями.

"Тексти юридичних документів щодо ще одного мільярда Київ має ще додатково передати в Брюссель – і на їх основі претендувати ще на 1 (чи 0,9, як планувалося напередодні) млрд євро на українські дрони", - пише "ЄП".

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Що передувало?

Нагадаємо, що 30 червня Єврокомісія виділила 3,9 млрд євро в рамках першого траншу у 6 млрд євро, які підуть на закупівлю дронів.

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