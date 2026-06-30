Из-за топливного кризиса в России на Байкале и Ангаре ограничивают движение судов, — СМИ

В Иркутской области России из-за топливного кризиса сокращают движение пассажирских судов на Байкале и Ангаре.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".

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Сокращают рейсы из-за дефицита топлива

"Восточно-Сибирское речное пароходство" сообщило о сокращении регулярных и экскурсионных рейсов из-за нехватки топлива и роста его стоимости.

По информации компании, приоритет будет отдаваться субсидируемым перевозкам и паромным переправам. В частности, будут обеспечиваться маршруты на остров Ольхон, в порт Байкал, а также в Великие Коты, Листвянку и Байкальские Дюны.

"Восточно-Сибирское речное пароходство" является монополистом в сфере речных перевозок по Ангаре, её притокам и озеру Байкал.

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В Забайкалье бензин продают по талонам

По данным проекта "Сибирь.Реалии", в Забайкальском крае на автозаправочных станциях начали продавать бензин по талонам и топливным картам.

На АЗС компании "Нафтмаркет" в Чите по талонам реализуют бензин АИ-92 и АИ-95. Сеть БРК уже прекратила продажу бензина АИ-100 и АИ-92 физическим лицам, а с 1 июля прекратит реализацию и АИ-95. В компании объяснили это невыполнением поставщиками договорных обязательств.

Что предшествовало

Успешные удары Сил обороны Украины по нефтяной инфраструктуре страны-агрессора вызвали масштабный дефицит топлива на большей части территории России. Топливо продают россиянам с ограничениями.

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