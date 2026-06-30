Через паливну кризу в Росії на Байкалі та Ангарі обмежують рух суден, - ЗМІ

В Іркутській області Росії через паливну кризу скорочують рух пасажирських суден на Байкалі та Ангарі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".

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Скорочують рейси через дефіцит пального

"Східно-Сибірське річкове пароплавство" повідомило про скорочення регулярних та екскурсійних рейсів через нестачу пального та зростання його вартості.

За інформацією компанії, пріоритет надаватимуть субсидованим перевезенням і поромним переправам. Зокрема, забезпечуватимуть маршрути на острів Ольхон, до порту Байкал, а також у Великі Коти, Листв'янку та Байкальські Дюни.

"Східно-Сибірське річкове пароплавство" є монополістом у сфері річкових перевезень Ангарою, її притоками та озером Байкал.

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У Забайкаллі бензин продають за талонами

За даними проєкту "Сибір.Реалії", у Забайкальському краї на автозаправках почали продавати бензин за талонами та паливними картками.

На АЗС компанії "Нафтмаркет" у Читі за талонами реалізують бензин АІ-92 та АІ-95. Мережа БРК уже припинила продаж бензину АІ-100 та АІ-92 фізичним особам, а з 1 липня припинить реалізацію й АІ-95. У компанії пояснили це невиконанням постачальниками договірних зобов'язань.

Що передувало

Успішні удари Сил оборони України по нафтовій інфраструктурі країни-агресора спричинили масштабний дефіцит палива на більшій частині території Росії. Пальне продають росіянам з обмеженнями.

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