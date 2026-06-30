Через паливну кризу в Росії на Байкалі та Ангарі обмежують рух суден, - ЗМІ
В Іркутській області Росії через паливну кризу скорочують рух пасажирських суден на Байкалі та Ангарі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода".
Скорочують рейси через дефіцит пального
"Східно-Сибірське річкове пароплавство" повідомило про скорочення регулярних та екскурсійних рейсів через нестачу пального та зростання його вартості.
За інформацією компанії, пріоритет надаватимуть субсидованим перевезенням і поромним переправам. Зокрема, забезпечуватимуть маршрути на острів Ольхон, до порту Байкал, а також у Великі Коти, Листв'янку та Байкальські Дюни.
"Східно-Сибірське річкове пароплавство" є монополістом у сфері річкових перевезень Ангарою, її притоками та озером Байкал.
У Забайкаллі бензин продають за талонами
За даними проєкту "Сибір.Реалії", у Забайкальському краї на автозаправках почали продавати бензин за талонами та паливними картками.
На АЗС компанії "Нафтмаркет" у Читі за талонами реалізують бензин АІ-92 та АІ-95. Мережа БРК уже припинила продаж бензину АІ-100 та АІ-92 фізичним особам, а з 1 липня припинить реалізацію й АІ-95. У компанії пояснили це невиконанням постачальниками договірних зобов'язань.
Що передувало
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