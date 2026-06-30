Мошенники в Telegram предлагают фейковую помощь от Красного Креста
Красный Крест Украины предупредил о мошенничестве, совершаемом от его имени.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении организации в Facebook.
Фальшивые выплаты и опасные ссылки
По информации Красного Креста, злоумышленники распространяют ложную информацию о якобы единовременной финансовой помощи в размере 9 600 грн. Пользователям предлагают перейти по ссылке и оставить свои персональные данные.
"Украинский Красный Крест не объявлял программы помощи на таких условиях и не проводит регистрацию через сторонние сайты или Telegram-каналы. Вся актуальная информация о программах помощи публикуется только на официальном сайте Украинского Красного Креста и на наших официальных страницах в социальных сетях", — сообщили в организации.
Граждан призывают быть осторожными и соблюдать правила цифровой безопасности. В частности, не открывать подозрительные ссылки, не передавать личные данные и реквизиты банковских карт, а также доверять только официальным источникам информации.
Ранее Налоговая предупреждала о массовой рассылке фейковых сообщений.
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