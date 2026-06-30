Мошенники в Telegram предлагают фейковую помощь от Красного Креста

Красный Крест Украины предупредил о мошенничестве, совершаемом от его имени.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Фальшивые выплаты и опасные ссылки

По информации Красного Креста, злоумышленники распространяют ложную информацию о якобы единовременной финансовой помощи в размере 9 600 грн. Пользователям предлагают перейти по ссылке и оставить свои персональные данные.

"Украинский Красный Крест не объявлял программы помощи на таких условиях и не проводит регистрацию через сторонние сайты или Telegram-каналы. Вся актуальная информация о программах помощи публикуется только на официальном сайте Украинского Красного Креста и на наших официальных страницах в социальных сетях", — сообщили в организации.

Граждан призывают быть осторожными и соблюдать правила цифровой безопасности. В частности, не открывать подозрительные ссылки, не передавать личные данные и реквизиты банковских карт, а также доверять только официальным источникам информации.

Ранее Налоговая предупреждала о массовой рассылке фейковых сообщений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполиция возбудила дело в отношении "ведьмы" Тихой и "мага" Велиара по статье о мошенничестве