Шахраї у телеграмі пропонують фейкову допомогу від Червоного Хреста

Червоний хрест України попередив про шахрайство під його іменем

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні організації у фейсбуці.

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Фейкові виплати та небезпечні посилання

За інформацією Червоного хреста, зловмисники розповсюджують неправдиву інформацію про нібито одноразову фінансову допомогу у розмірі 9 600 грн. Користувачам пропонують перейти за посиланням і залишити свої персональні дані.

"Український Червоний Хрест не оголошував програм допомоги на таких умовах і не проводить реєстрацію через сторонні сайти чи телеграм-канали. Вся актуальна інформація про програми допомоги публікується лише на офіційному сайті Українського Червоного Хреста та на наших офіційних сторінках у соціальних мережах", - повідомили в організації.

Громадян закликають бути обережними та дотримуватися правил цифрової безпеки. Зокрема, не відкривати підозрілі посилання, не передавати особисті дані та реквізити банківських карток, а також довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Раніше Податкова попереджала про масову розсилку фейкових повідомлень.

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