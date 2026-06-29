Нацполіція розпочала провадження щодо "відьми" Тихої та "мага" Веліара за статтею про шахрайство

Національна поліція розпочала проваджження щодо Марії Ареф'євої (відьма Марія Тиха) та Богдана Оріщенка (маг Веліар) за статтею про шахрайство.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Ну вже офіційно: по результатам нашого розслідування Нацпол відкрив справу по магам. Конкретно по статті шахрайство", - зазначив він.

Також він нагадав, що подав заяву до БЕБ щодо ухилення від сплати податків.

Також читайте: Серед потерпілих – родини загиблих захисників: у Києві перед судом постануть "ворожки". ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше нардеп Ярослав Железняк оприлюднив матеріал про Марію Ареф'єву, відому як "відьма Марія Тиха" та Богдана Оріщенка, відомого як "маг Веліар", які беруть гроші за "магічні" послуги, зокрема за "пошук" безвісти зниклих українських військових.

Також він звернувся щодо цього до БЕБ та Нацполіції.

Читайте: "Гадалку" Єрмака Анікієвич (Вероніку-феншуй) викликають на засідання ТСК Ради