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Новини Шахрайські схеми
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Нацполіція розпочала провадження щодо "відьми" Тихої та "мага" Веліара за статтею про шахрайство

Марія Тиха та маг Веліар: Нацполіція розпочала провадження

Національна поліція розпочала проваджження щодо Марії Ареф'євої (відьма Марія Тиха) та Богдана Оріщенка (маг Веліар) за статтею про шахрайство.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ну вже офіційно: по результатам нашого розслідування Нацпол відкрив справу по магам. Конкретно по статті шахрайство", - зазначив він.

Також він нагадав, що подав заяву до БЕБ щодо ухилення від сплати податків.

Марія Тиха та маг Веліар: Нацполіція розпочала провадження

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Що передувало?

Раніше нардеп Ярослав Железняк оприлюднив матеріал про Марію Ареф'єву, відому як "відьма Марія Тиха" та Богдана Оріщенка, відомого як "маг Веліар", які беруть гроші за "магічні" послуги, зокрема за "пошук" безвісти зниклих українських військових.

Також він звернувся щодо цього до БЕБ та Нацполіції.

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Автор: 

ворожки (9) шахрайство (1289) Нацполіція (15805) Железняк Ярослав (754)
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Топ коментарі
+5
Якщо вже розпочалося полювання на відьом та магів, то як там щодо пророка Буданова?
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29.06.2026 15:35 Відповісти
+4
Покидьки. На мінне поле. Нехай покажуть талант.
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29.06.2026 15:34 Відповісти
+2
То їй чорти так губки накачали?
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29.06.2026 15:43 Відповісти

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