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Нацполіція розпочала провадження щодо "відьми" Тихої та "мага" Веліара за статтею про шахрайство
Національна поліція розпочала проваджження щодо Марії Ареф'євої (відьма Марія Тиха) та Богдана Оріщенка (маг Веліар) за статтею про шахрайство.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ну вже офіційно: по результатам нашого розслідування Нацпол відкрив справу по магам. Конкретно по статті шахрайство", - зазначив він.
Також він нагадав, що подав заяву до БЕБ щодо ухилення від сплати податків.
Що передувало?
Раніше нардеп Ярослав Железняк оприлюднив матеріал про Марію Ареф'єву, відому як "відьма Марія Тиха" та Богдана Оріщенка, відомого як "маг Веліар", які беруть гроші за "магічні" послуги, зокрема за "пошук" безвісти зниклих українських військових.
Також він звернувся щодо цього до БЕБ та Нацполіції.
Топ коментарі
+5 Trevo Trow
показати весь коментар29.06.2026 15:35 Відповісти Посилання
+4 ОсвальдКоблпот #588757
показати весь коментар29.06.2026 15:34 Відповісти Посилання
+2 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар29.06.2026 15:43 Відповісти Посилання
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