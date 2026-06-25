Железняк звернувся до БЕБ і поліції через "відьму" та "мага", які брали гроші за "пошук" зниклих військових

Народний депутат Ярослав Железняк звернувся до Бюро економічної безпеки та Національної поліції із заявами щодо осіб, які, за його словами, брали гроші за "магічні" послуги, зокрема за "пошук" безвісти зниклих українських військових.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Железняк повідомив у Telegram.

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До правоохоронців передали заяви та докази

За словами депутата, він передав правоохоронцям свідчення потерпілих, документи, платіжні дані, записи розмов та інші матеріали.

У заяві зазначено, що Марія Ареф'єва, відома як "відьма" Марія Тиха, нібито отримувала гроші за "консультації", "навчання" та "магічні ритуали", після чого припиняла спілкування з клієнтами.

Железняк також стверджує, що жінка маніпулювала людьми, які перебували у вразливому емоційному стані, зокрема родичами безвісти зниклих військовослужбовців, використовуючи залякування "порчами" та "родовими прокляттями".

Її дії, за словами депутата, у заяві кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

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Окрему заяву подали щодо "мага" Веліара

Ще одну заяву Железняк подав щодо Богдана Оріщенка, який, за словами депутата, під псевдонімом "маг" Веліар надавав платні "окультно-магічні" послуги через інтернет.

У заяві зазначено, що він нібито отримував кошти за "допомогу" у лікуванні тяжкохворої дитини, а згодом вимагав додаткові гроші.

"Якщо вони справді вводили в оману клієнтів та неофіційно отримували десятки й сотні тисяч гривень за "зняття проклять" чи "пошук безвісти зниклих" – цьому має бути надана правова оцінка. Вже не за картами таро, а за Кримінальним кодексом", – заявив нардеп.

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