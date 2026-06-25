Железняк обратился в БЭБ и полицию из-за "ведьмы" и "мага", которые брали деньги за "поиск" пропавших военных

Народный депутат Ярослав Железняк обратился в Бюро экономической безопасности и Национальную полицию с заявлениями в отношении лиц, которые, по его словам, брали деньги за "магические" услуги, в частности за "поиск" без вести пропавших украинских военных.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Железняк сообщил в Telegram.

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Правоохранительным органам переданы заявления и доказательства

По словам депутата, он передал правоохранителям показания потерпевших, документы, платежные данные, записи разговоров и другие материалы.

В заявлении указано, что Мария Арефева, известная как "ведьма" Мария Тиха, якобы получала деньги за "консультации", "обучение" и "магические ритуалы", после чего прекращала общение с клиентами.

Железняк также утверждает, что женщина манипулировала людьми, находившимися в уязвимом эмоциональном состоянии, в частности родственниками без вести пропавших военнослужащих, используя запугивание "порчей" и "родовыми проклятиями".

Ее действия, по словам депутата, в заявлении квалифицированы по ч. 4 ст. 190 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

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Отдельное заявление подали в отношении "мага" Велиара

Еще одно заявление Железняк подал в отношении Богдана Орищенко, который, по словам депутата, под псевдонимом "маг" Велиар оказывал платные "окультно-магические" услуги через интернет.

В заявлении указано, что он якобы получал деньги за "помощь" в лечении тяжелобольного ребенка, а впоследствии требовал дополнительные средства.

"Если они действительно вводили клиентов в заблуждение и неофициально получали десятки и сотни тысяч гривен за "снятие проклятий" или "поиск без вести пропавших" - этому должна быть дана правовая оценка. Уже не по картам Таро, а по Уголовному кодексу", - заявил нардеп.

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