Нацполиция возбудила дело в отношении "ведьмы" Тихой и "мага" Велиара по статье о мошенничестве
Национальная полиция возбудила уголовное дело в отношении Марии Арефьевой (ведьма Мария Тиха) и Богдана Орищенко (маг Велиар) по статье о мошенничестве.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
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"Ну вот, уже официально: по результатам нашего расследования Нацполиция возбудила дело в отношении магов. Конкретно по статье "мошенничество", - отметил он.
Также он напомнил, что подал заявление в БЭБ по поводу уклонения от уплаты налогов.
Что этому предшествовало?
Ранее нардеп Ярослав Железняк обнародовал материал о Марии Арефевой, известной как "ведьма Мария Тихая", и Богдане Орищенко, известном как "маг Велиар", которые берут деньги за "магические" услуги, в частности за "поиск" без вести пропавших украинских военных.
Также он обратился по этому поводу в БЭБ и Нацполицию.
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