РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10745 посетителей онлайн
Новости Атака беспилотников
1 017 0

Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 30 июня, — Воздушные силы (обновлено)

Атака беспилотников

Вечером 30 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Движение вражеских дронов

В 20:44 — поступило сообщение о БПЛА в направлении г. Борисполь.

В 20:55 — реактивные БПЛА в районе населенного пункта Мена Черниговской области и населенного пункта Высокополье Херсонской области.

В 20:58 — активность вражеской тактической авиации на юго-восточном и северном направлениях. Применение авиационных средств поражения.

Обновленная информация

В 21:23 – КАБы на Сумщине и Донетчине.

Обновленная информация

В 22:18 - угроза применения баллистического вооружения (юг).

В 22:19 - ракета в Николаевской области.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Смотрите также: Пилоты "Красной Калины" за месяц сбили 308 вражеских дронов, которые летели атаковать мирных жителей и украинских защитников. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (5393) обстрел (33450) атака (1656) Шахед (2293)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 