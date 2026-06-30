Россия атакует Украину ударными беспилотниками вечером 30 июня, — Воздушные силы (обновлено)

Вечером 30 июня было зафиксировано передвижение российских ударных беспилотников в воздушном пространстве Украины.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 20:44 — поступило сообщение о БПЛА в направлении г. Борисполь.

В 20:55 — реактивные БПЛА в районе населенного пункта Мена Черниговской области и населенного пункта Высокополье Херсонской области.

В 20:58 — активность вражеской тактической авиации на юго-восточном и северном направлениях. Применение авиационных средств поражения.

Обновленная информация

В 21:23 – КАБы на Сумщине и Донетчине.

Обновленная информация

В 22:18 - угроза применения баллистического вооружения (юг).

В 22:19 - ракета в Николаевской области.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

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