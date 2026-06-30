Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 30 червня, - Повітряні сили
Ввечері 30 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 20:44 - Повідомлялося про БпЛА в напрямку м.Бориспіль.
О 20:55 - Реактивні БпЛА в районі н.п.Мена Чернігівщина та н.п.Високопілля на Херсонщині.
О 20:58 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та північному напрямках. Застосування авіаційних засобів ураження.
Оновлена інформація
О 21:23 - КАБи на Сумщині та Донеччині.
Оновлена інформація
О 22:18 - Загроза застосування балістичного озброєння (південь).
О 22:19 - Ракета на Миколаївщині.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
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