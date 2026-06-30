УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11026 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
953 0

Росія атакує Україну ударними безпілотниками ввечері 30 червня, - Повітряні сили

Атака безпілотників

Ввечері 30 червня зафіксовано рух російських ударних безпілотників у повітряному просторі України.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

О 20:44 - Повідомлялося про БпЛА в напрямку м.Бориспіль.

О 20:55 - Реактивні БпЛА в районі н.п.Мена Чернігівщина та н.п.Високопілля на Херсонщині.

О 20:58 - Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та північному напрямках. Застосування авіаційних засобів ураження.

Оновлена інформація

О 21:23 - КАБи на Сумщині та Донеччині.

Оновлена інформація

О 22:18 - Загроза застосування балістичного озброєння (південь).

О 22:19 - Ракета на Миколаївщині.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Також дивіться: Пілоти "Червоної Калини" за місяць збили 308 ворожих дронів, які летіли атакувати мирних жителів та українських захисників. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6057) обстріл (34804) атака (1727) Шахед (2306)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 