В Украине подготовили более 41 тысячи жилых домов к зиме, - Кулеба
К отопительному сезону 2026/2027 годов в Украине уже подготовлено более 41 тысячи жилых домов и более 5 200 километров тепловых сетей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении вице-премьер-министра по вопросам восстановления - министра развития общин и территорий Алексея Кулебы в Telegram.
Что уже подготовлено к зиме
По словам Кулебы, также готовы более 6 500 социальных объектов и более 5 200 котельных. Отдельно он уточнил, что работы уже завершены на 110 объектах критической инфраструктуры.
В целом меры в рамках планов устойчивости охватывают 576 объектов энергетики, систем жизнеобеспечения и железнодорожной инфраструктуры.
Резервное энергоснабжение и поддержка партнеров
Также, по его словам, Украина продолжает развертывать распределенную генерацию. На эти цели уже выделено более 4,5 млрд грн. Устанавливаются блочно-модульные котельные, когенерационные установки и резервные источники питания.
По словам чиновника, совместно с международными партнерами Украина уже получила десятки когенерационных установок, сотни единиц теплогенерирующего оборудования и более 1 100 дизельных генераторов для предприятий тепло- и водоснабжения.
В то же время он подчеркнул, что работы продолжаются, поскольку противник меняет тактику, и необходимо постоянно совершенствовать инженерно-технические решения совместно с военными и Агентством восстановления.
Ранее президент Зеленский заявил, что часть общин отстает в подготовке к осенне-зимнему периоду, и это может иметь кадровые последствия.
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