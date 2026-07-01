В Україні підготували більш як 41 тисячу житлових будинків до зими, - Кулеба

До опалювального сезону 2026/2027 років в Україні вже підготовлено понад 41 тисячу житлових будинків і понад 5 200 кілометрів теплових мереж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби у Телеграмі.

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Що вже підготували до зими

За словами Кулеби, також готові понад 6 500 соціальних об’єктів і понад 5 200 котелень. Окремо він уточнив, що роботи вже завершені на 110 об’єктах критичної інфраструктури.

Загалом заходи у межах планів стійкості охоплюють 576 об’єктів енергетики, систем життєзабезпечення та залізничної інфраструктури.

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Резервне живлення та підтримка партнерів

Також за його словами, Україна продовжує розгортати розподілену генерацію. На ці цілі вже виділено понад 4,5 млрд грн. Встановлюють блочно-модульні котельні, когенераційні установки та резервні джерела живлення.

За словами урядовця, разом із міжнародними партнерами Україна вже отримала десятки когенераційних установок, сотні одиниць теплогенеруючого обладнання та понад 1 100 дизельних генераторів для підприємств тепло- та водопостачання.

Водночас він наголосив, що роботи тривають, оскільки противник змінює тактику, і необхідно постійно вдосконалювати інженерно-технічні рішення спільно з військовими та Агентством відновлення.

Раніше президент Зеленський заявив, що частина громад відстає у підготовці до осінньо-зимового періоду, і це може мати кадрові наслідки.

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