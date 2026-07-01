В Україні підготували більш як 41 тисячу житлових будинків до зими, - Кулеба
До опалювального сезону 2026/2027 років в Україні вже підготовлено понад 41 тисячу житлових будинків і понад 5 200 кілометрів теплових мереж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні віцепрем’єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби у Телеграмі.
Що вже підготували до зими
За словами Кулеби, також готові понад 6 500 соціальних об’єктів і понад 5 200 котелень. Окремо він уточнив, що роботи вже завершені на 110 об’єктах критичної інфраструктури.
Загалом заходи у межах планів стійкості охоплюють 576 об’єктів енергетики, систем життєзабезпечення та залізничної інфраструктури.
Резервне живлення та підтримка партнерів
Також за його словами, Україна продовжує розгортати розподілену генерацію. На ці цілі вже виділено понад 4,5 млрд грн. Встановлюють блочно-модульні котельні, когенераційні установки та резервні джерела живлення.
За словами урядовця, разом із міжнародними партнерами Україна вже отримала десятки когенераційних установок, сотні одиниць теплогенеруючого обладнання та понад 1 100 дизельних генераторів для підприємств тепло- та водопостачання.
Водночас він наголосив, що роботи тривають, оскільки противник змінює тактику, і необхідно постійно вдосконалювати інженерно-технічні рішення спільно з військовими та Агентством відновлення.
Раніше президент Зеленський заявив, що частина громад відстає у підготовці до осінньо-зимового періоду, і це може мати кадрові наслідки.
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але 40 млрд гривень з бюджету країни на зеліни кешбеки знято
і з бюджету Кієва 8 млрд на ******.