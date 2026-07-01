Лукашенко просил у Си Цзиньпина помощи для России, – Безсмертный

Во время встречи с лидером Китая Си Цзиньпином самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, возможно, обсуждал поставки продукции, необходимой России для продолжения войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью Radio NV заявил украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Роман Безсмертный.

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О чем, по мнению дипломата, говорили Лукашенко и Си

По словам Безсмертного, он считает, что российский диктатор Владимир Путин передал Лукашенко перечень потребностей, которые тот должен был обсудить с Си Цзиньпином.

"Я понимаю, что Путин дал Лукашенко список вещей, которые тот должен выпросить у Си Цзиньпина", - сказал дипломат.

В то же время он подчеркнул, что это его оценка ситуации.

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Речь идет о микросхемах и оборудовании

Бессмертный предположил, что переговоры могли касаться поставок микросхем, поскольку, по его словам, Россия уже использует белорусские комплектующие для беспилотников и ракет.

Также дипломат обратил внимание на совместный белорусско-китайский технопарк, где, по его мнению, могут реализовываться разработки военного назначения.

Кроме того, он отметил, что Лукашенко открыто говорил о потребности в станках двойного назначения, оборудовании с программным управлением и промышленных роботах.

"То есть явно это не потребности Беларуси, это потребности Москвы", - заявил Безсмертный.

В то же время дипломат отметил, что Китай вряд ли пойдет на масштабное вмешательство в войну, ведь это может создать для Пекина проблемы в отношениях с Европой и США.

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