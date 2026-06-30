Оппозиция обвинила Лукашенко в использовании госсредств ради выпускного сына в Пекине, - СМИ
Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обвинили в использовании государственных средств для поездки в Китай на выпускной своего младшего сына Николая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".
Оппозиция назвала истинную цель визита
Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что главной целью поездки Лукашенко в Пекин было участие в церемонии вручения дипломов в Пекинском университете, где учился его младший сын.
"Складывается впечатление, что главной целью поездки был именно выпускной сына, а встреча с китайским руководством должна была лишь придать этому государственный вид", — сказал Латушко.
30 июня дипломы получили выпускники совместной образовательной программы Белорусского государственного университета и Пекинского университета по специальности "Биотехнология". Среди них был Николай Лукашенко.
Перед церемонией Александр Лукашенко встретился с руководством университета и выступил перед выпускниками.
Оппозиция заявила об использовании государственных ресурсов
Латушко утверждает, что на поездку были потрачены государственные средства, в частности на авиаперелет, проживание, охрану, транспорт и сопровождение официальной делегации.
"В демократическом государстве политик должен был бы компенсировать такие расходы из бюджета и понести политическую ответственность. В некоторых странах подобные действия могут стать основанием даже для импичмента или отставки", — заявил он.
Оппозиционер также обвинил Лукашенко в многолетнем использовании государственных ресурсов в личных целях.
В качестве примера другого подхода Латушко привел ситуацию в Литве, где премьер-министра Ингу Ругинене обязали компенсировать государству расходы на семейные поездки, после чего она покинула свой пост.
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