Оппозиция обвинила Лукашенко в использовании госсредств ради выпускного сына в Пекине, - СМИ

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко обвинили в использовании государственных средств для поездки в Китай на выпускной своего младшего сына Николая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода".

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Оппозиция назвала истинную цель визита

Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко заявил, что главной целью поездки Лукашенко в Пекин было участие в церемонии вручения дипломов в Пекинском университете, где учился его младший сын.

"Складывается впечатление, что главной целью поездки был именно выпускной сына, а встреча с китайским руководством должна была лишь придать этому государственный вид", — сказал Латушко.

30 июня дипломы получили выпускники совместной образовательной программы Белорусского государственного университета и Пекинского университета по специальности "Биотехнология". Среди них был Николай Лукашенко.

Перед церемонией Александр Лукашенко встретился с руководством университета и выступил перед выпускниками.

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Оппозиция заявила об использовании государственных ресурсов

Латушко утверждает, что на поездку были потрачены государственные средства, в частности на авиаперелет, проживание, охрану, транспорт и сопровождение официальной делегации.

"В демократическом государстве политик должен был бы компенсировать такие расходы из бюджета и понести политическую ответственность. В некоторых странах подобные действия могут стать основанием даже для импичмента или отставки", — заявил он.

Оппозиционер также обвинил Лукашенко в многолетнем использовании государственных ресурсов в личных целях.

В качестве примера другого подхода Латушко привел ситуацию в Литве, где премьер-министра Ингу Ругинене обязали компенсировать государству расходы на семейные поездки, после чего она покинула свой пост.

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