Лукашенка опозиція звинуватила у використанні держкоштів заради випускного сина в Пекіні, - ЗМІ
Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звинуватили у використанні державних коштів для поїздки до Китаю на випускний свого молодшого сина Миколи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Радыё Свабода".
Опозиція назвала справжню мету візиту
Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що головною метою поїздки Лукашенка до Пекіна була участь у церемонії вручення дипломів у Пекінському університеті, де навчався його молодший син.
"Складається враження, що головною метою поїздки був саме випускний сина, а зустріч із китайським керівництвом лише мала надати цьому державного вигляду", – сказав Латушко.
30 червня дипломи отримали випускники спільної освітньої програми Білоруського державного університету та Пекінського університету за спеціальністю "Біотехнологія". Серед них був Микола Лукашенко.
Перед церемонією Олександр Лукашенко зустрівся з керівництвом університету та виступив перед випускниками.
Опозиція заявила про використання державних ресурсів
Латушко стверджує, що на поїздку були витрачені державні кошти, зокрема на авіапереліт, проживання, охорону, транспорт і супровід офіційної делегації.
"У демократичній державі політик мав би компенсувати такі витрати бюджету та понести політичну відповідальність. У деяких країнах подібні дії можуть стати підставою навіть для імпічменту чи відставки", – заявив він.
Опозиціонер також звинуватив Лукашенка у багаторічному використанні державних ресурсів для особистих потреб.
Як приклад іншого підходу Латушко навів ситуацію в Литві, де прем'єр-міністерку Інгу Ругінене зобов'язали компенсувати державі витрати на сімейні поїздки, після чого вона залишила посаду.
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