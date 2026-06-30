Лукашенка опозиція звинуватила у використанні держкоштів заради випускного сина в Пекіні, - ЗМІ

Самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка звинуватили у використанні державних коштів для поїздки до Китаю на випускний свого молодшого сина Миколи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "Радыё Свабода".

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Опозиція назвала справжню мету візиту

Заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко заявив, що головною метою поїздки Лукашенка до Пекіна була участь у церемонії вручення дипломів у Пекінському університеті, де навчався його молодший син.

"Складається враження, що головною метою поїздки був саме випускний сина, а зустріч із китайським керівництвом лише мала надати цьому державного вигляду", – сказав Латушко.

30 червня дипломи отримали випускники спільної освітньої програми Білоруського державного університету та Пекінського університету за спеціальністю "Біотехнологія". Серед них був Микола Лукашенко.

Перед церемонією Олександр Лукашенко зустрівся з керівництвом університету та виступив перед випускниками.

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Опозиція заявила про використання державних ресурсів

Латушко стверджує, що на поїздку були витрачені державні кошти, зокрема на авіапереліт, проживання, охорону, транспорт і супровід офіційної делегації.

"У демократичній державі політик мав би компенсувати такі витрати бюджету та понести політичну відповідальність. У деяких країнах подібні дії можуть стати підставою навіть для імпічменту чи відставки", – заявив він.

Опозиціонер також звинуватив Лукашенка у багаторічному використанні державних ресурсів для особистих потреб.

Як приклад іншого підходу Латушко навів ситуацію в Литві, де прем'єр-міністерку Інгу Ругінене зобов'язали компенсувати державі витрати на сімейні поїздки, після чого вона залишила посаду.

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