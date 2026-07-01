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Новости Атака на Запорожье
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Россия нанесла удар КАБами по Запорожью: ранена женщина, – ОВА

В результате вражеской атаки на Запорожье ранена женщина

Утром 1 июля российские войска нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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В результате удара есть пострадавшая

По словам Федорова, в результате российской атаки ранения получила женщина.

"Враг атаковал Запорожье. Ранение получила женщина. Медики оказывают ей помощь", - сообщил глава ОГА.

Перед ударом в Запорожской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения управляемых авиабомб.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Читайте: РФ атаковала Запорожье беспилотником: ранен человек, на промышленном объекте пожар. ФОТО

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обстрел (33450) ранение (3391) Запорожская область (4528) КАБ (556)
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