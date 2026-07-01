Россия нанесла удар КАБами по Запорожью: ранена женщина, – ОВА
Утром 1 июля российские войска нанесли удар по Запорожью управляемыми авиабомбами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
В результате удара есть пострадавшая
По словам Федорова, в результате российской атаки ранения получила женщина.
"Враг атаковал Запорожье. Ранение получила женщина. Медики оказывают ей помощь", - сообщил глава ОГА.
Перед ударом в Запорожской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения управляемых авиабомб.
Информация о последствиях атаки уточняется.
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