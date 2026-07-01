Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: поранена жінка, - ОВА
Російські війська вранці 1 липня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Внаслідок удару є постраждала
За словами Федорова, внаслідок російської атаки поранення дістала жінка.
"Ворог атакував Запоріжжя. Поранень дістала жінка. Медики надають їй допомогу", – повідомив начальник ОВА.
Перед ударом у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування керованих авіабомб.
Інформація про наслідки атаки уточнюється.
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