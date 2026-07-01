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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Росія вдарила КАБами по Запоріжжю: поранена жінка, - ОВА

Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя поранена жінка

Російські війська вранці 1 липня атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Внаслідок удару є постраждала

За словами Федорова, внаслідок російської атаки поранення дістала жінка.

"Ворог атакував Запоріжжя. Поранень дістала жінка. Медики надають їй допомогу", – повідомив начальник ОВА.

Перед ударом у Запорізькій області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування керованих авіабомб.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

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Автор: 

обстріл (34804) поранення (2847) Запорізька область (5054) КАБ (559)
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