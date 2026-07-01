В оккупированном Донецке прогремели взрывы: сообщают о пожаре на стоянке логистического транспорта россиян

В ночь на 1 июля во временно оккупированном Донецке раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Exilenova +.

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После взрывов вспыхнул пожар

По информации источника, после серии взрывов в городе возник пожар.

Мониторинговые ресурсы сообщают, что под удар, вероятно, попала автостоянка логистического транспорта российских войск.

На данный момент официального подтверждения о масштабах поражения или возможных потерях нет.

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