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Новости Взрывы в Донецке
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В оккупированном Донецке прогремели взрывы: сообщают о пожаре на стоянке логистического транспорта россиян

донецк,пожар

В ночь на 1 июля во временно оккупированном Донецке раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Exilenova +.

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После взрывов вспыхнул пожар

По информации источника, после серии взрывов в городе возник пожар.

Мониторинговые ресурсы сообщают, что под удар, вероятно, попала автостоянка логистического транспорта российских войск.

На данный момент официального подтверждения о масштабах поражения или возможных потерях нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Дебальцево Донецкой области после атаки взорвался склад боеприпасов ВС РФ. ВИДЕО

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