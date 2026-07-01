В окупованому Донецьку пролунали вибухи: повідомляють про пожежу на стоянці логістичного транспорту росіян

У ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Exilenova+.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Після вибухів спалахнула пожежа

За інформацією джерела, після серії вибухів у місті виникла пожежа.

Моніторингові ресурси повідомляють, що під удар, імовірно, потрапила автостоянка логістичного транспорту російських військ.

Наразі офіційного підтвердження щодо масштабу ураження або можливих втрат немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дебальцевому Донецької області після атаки детонує склад боєприпасів ЗС РФ. ВIДЕО