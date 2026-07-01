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В окупованому Донецьку пролунали вибухи: повідомляють про пожежу на стоянці логістичного транспорту росіян
У ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Exilenova+.
Після вибухів спалахнула пожежа
За інформацією джерела, після серії вибухів у місті виникла пожежа.
Моніторингові ресурси повідомляють, що під удар, імовірно, потрапила автостоянка логістичного транспорту російських військ.
Наразі офіційного підтвердження щодо масштабу ураження або можливих втрат немає.
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