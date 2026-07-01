С начала большой войны полиция возбудила более 222 тысяч дел о преступлениях РФ, – Выговский

С начала полномасштабного вторжения России следователи Национальной полиции Украины возбудили более 222 тысяч уголовных дел по преступлениям, связанным с вооруженной агрессией РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Сколько дел расследуют следователи

По словам Выговского, одновременно следователи Нацполиции ведут расследование еще более 1,8 млн уголовных дел по всем направлениям.

Он отметил, что украинские следователи документируют военные преступления, работают на местах российских обстрелов, помогают устанавливать личности погибших и пропавших без вести, а также расследуют убийства, преступления в сфере незаконного оборота оружия, наркобизнес, мошенничества и другие уголовные правонарушения.

"Мир еще не знал такого опыта, какой сегодня имеют украинские следователи полиции. Работая под обстрелами, в прифронтовых общинах, на деоккупированных территориях и в тылу, они формируют новые стандарты документирования военных преступлений и расследования в условиях войны", - сообщил Выговский в Facebook.

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