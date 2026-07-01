Від початку великої війни поліція відкрила понад 222 тисячі справ про злочини РФ, - Вигівський

Від початку повномасштабного вторгнення Росії слідчі Національної поліції України відкрили понад 222 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів, пов'язаних зі збройною агресією РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

Яку кількість справ розслідують слідчі

За словами Вигівського, одночасно слідчі Нацполіції забезпечують розслідування ще понад 1,8 млн кримінальних проваджень за всіма напрямами.

Він зазначив, що українські слідчі документують воєнні злочини, працюють на місцях російських обстрілів, допомагають встановлювати особи загиблих і безвісти зниклих, а також розслідують убивства, злочини у сфері незаконного обігу зброї, наркобізнес, шахрайства та інші кримінальні правопорушення.

"Світ ще не знав такого досвіду, який сьогодні мають українські слідчі поліції. Працюючи під обстрілами, у прифронтових громадах, на деокупованих територіях і в тилу, вони формують нові стандарти документування воєнних злочинів та розслідування в умовах війни", – повідомив Вигівський у Facebook.

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