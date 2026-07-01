Если союзники выделят Украине дополнительные миллиарды на оборону, что должно стать приоритетом? Голосуйте в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Чтобы и дальше менять ход войны против РФ, Украине нужна дополнительная оборонная помощь на миллиарды.

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Если союзники выделят Украине дополнительные миллиарды на оборону, что, по вашему мнению, должно стать главным приоритетом?

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