Если союзники выделят Украине дополнительные миллиарды на оборону, что должно стать приоритетом? Голосуйте в Telegram-канале Цензор.НЕТ
Чтобы и дальше менять ход войны против РФ, Украине нужна дополнительная оборонная помощь на миллиарды.
Если союзники выделят Украине дополнительные миллиарды на оборону, что, по вашему мнению, должно стать главным приоритетом?
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уйде в двушки на маскву .. чи на чергові династії