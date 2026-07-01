РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10753 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине Военная помощь Украине
425 17

Если союзники выделят Украине дополнительные миллиарды на оборону, что должно стать приоритетом? Голосуйте в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Военная помощь Украине

Чтобы и дальше менять ход войны против РФ, Украине нужна дополнительная оборонная помощь на миллиарды.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Если союзники выделят Украине дополнительные миллиарды на оборону, что, по вашему мнению, должно стать главным приоритетом?

Примите участие в опросе в Telegram-канале Цензор.НЕТ и посмотрите, что думают другие наши читатели.

Автор: 

война (1559) опрос (3033) помощь (8396)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
голосуй не голосуй все одно отримаєш zельоний пристрій гри на піаніно

уйде в двушки на маскву .. чи на чергові династії
показать весь комментарий
01.07.2026 11:30 Ответить
+2
пожалійте zельоних мародерів ..їм важко носити

показать весь комментарий
01.07.2026 11:35 Ответить
+1
головне ці гроші не давати чортам при владі, тільки самому все робити бо підуть не двушки на москву а десятки
показать весь комментарий
01.07.2026 11:33 Ответить

Загрузка...

 
 