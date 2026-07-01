Якщо союзники виділять Україні додаткові мільярди на оборону, що має бути пріоритетом? Голосуй на телеграмі Цензор.НЕТ

Для продовження зміни динаміки у війні проти РФ Україні потрібна додаткова оборонна допомога на мільярди.

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Якщо союзники виділять Україні додаткові мільярди на оборону, що, на вашу думку, має бути готовим пріоритетом?

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