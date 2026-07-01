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Якщо союзники виділять Україні додаткові мільярди на оборону, що має бути пріоритетом? Голосуй на телеграмі Цензор.НЕТ

Військова допомога Україні

Для продовження зміни динаміки у війні проти РФ Україні потрібна додаткова оборонна допомога на мільярди.

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Якщо союзники виділять Україні додаткові мільярди на оборону, що, на вашу думку, має бути готовим пріоритетом?

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війна (1657) опитування (2206) допомога (9264)
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Топ коментарі
+6
пожалійте zельоних мародерів ..їм важко носити

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01.07.2026 11:35 Відповісти
+3
головне ці гроші не давати чортам при владі, тільки самому все робити бо підуть не двушки на москву а десятки
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01.07.2026 11:33 Відповісти
+1
Я розумію, що в цьому та інших випадках за все відповідальні партнери, не Наш Лідор, і вони раз по разу мають підтягувати штанішки пареньку. Як на мене, то для зміни динаміки війни мають відбутися зміни в керівництві країною, бо як показав час ми втрачаємо все. Потрібно діяти в рамках Конституції і тількт в законний спосіб. А це означає, що має пройти переформатування у Верховній Раді, яка має врешті призначити Уряд національного спасіння. Минуле керівництво з 2019 року "ефективними" менеджерами з ОПи, результатів не дали, а навпаки все тільки погіршили. Дали тільки схеми розкрадання Енергоатому, "оборонки" і просто бюджетів на місцях.
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01.07.2026 11:37 Відповісти

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