Якщо союзники виділять Україні додаткові мільярди на оборону, що має бути пріоритетом? Голосуй на телеграмі Цензор.НЕТ
Для продовження зміни динаміки у війні проти РФ Україні потрібна додаткова оборонна допомога на мільярди.
Якщо союзники виділять Україні додаткові мільярди на оборону, що, на вашу думку, має бути готовим пріоритетом?
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Топ коментарі
+6 Alex G.
показати весь коментар01.07.2026 11:35 Відповісти Посилання
+3 unixware77
показати весь коментар01.07.2026 11:33 Відповісти Посилання
+1 Поділля16
показати весь коментар01.07.2026 11:37 Відповісти Посилання
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