За месяц в Украине утонули 144 человека, среди них - 35 детей, - ГСЧС

В июне 2026 года на водоемах Украины погибли 144 человека, в том числе - 35 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Количество погибших резко возросло

По данным ГСЧС, за аналогичный период прошлого года вода унесла жизни 90 человек, среди которых было 10 детей.

"144 человека, из них 35 детей, погибли на водоемах Украины в течение июня 2026 года", - сообщили в ГСЧС.

С начала 2026 года на водоемах страны погибли уже 276 человек, в том числе - 37 детей.

В ГСЧС отмечают, что количество трагедий резко возросло из-за жаркой погоды. Чаще всего люди гибнут во время отдыха в стихийных и не оборудованных для купания местах.

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