За місяць в Україні потонули 144 людини, серед них 35 дітей, - ДСНС
У червні 2026 року на водоймах України загинули 144 людини, серед них – 35 дітей.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Кількість загиблих різко зросла
За даними ДСНС, за аналогічний період минулого року вода забрала життя 90 людей, серед яких було 10 дітей.
"144 людини, з них 35 дітей, загинули на водоймах України протягом червня 2026 року", – повідомили у ДСНС.
З початку 2026 року на водоймах країни загинули вже 276 людей, зокрема 37 дітей.
У ДСНС зазначають, що кількість трагедій різко зросла через спекотну погоду. Найчастіше люди гинуть під час відпочинку у стихійних та не обладнаних для купання місцях.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль