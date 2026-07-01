За місяць в Україні потонули 144 людини, серед них 35 дітей, - ДСНС

У червні 2026 року на водоймах України загинули 144 людини, серед них – 35 дітей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Кількість загиблих різко зросла

За даними ДСНС, за аналогічний період минулого року вода забрала життя 90 людей, серед яких було 10 дітей.

"144 людини, з них 35 дітей, загинули на водоймах України протягом червня 2026 року", – повідомили у ДСНС.

З початку 2026 року на водоймах країни загинули вже 276 людей, зокрема 37 дітей.

У ДСНС зазначають, що кількість трагедій різко зросла через спекотну погоду. Найчастіше люди гинуть під час відпочинку у стихійних та не обладнаних для купання місцях.

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