Япония выделит Украине до $500 тысяч на стипендии для будущих госслужащих, - МИД

Украина и Япония подписали соглашение о реализации стипендиального проекта JDS, который будет финансироваться за счет грантовой помощи Японии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

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На что будут направлены средства

Соглашение в форме обмена нотами подписали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Японии Мотеги Тошимицу.

Общий объем японской грантовой помощи составляет до 500 тысяч долларов.

По информации МИД, проект направлен на подготовку будущих лидеров государственного управления, которые после обучения будут применять полученные знания для реализации реформ, развития государственных институтов и послевоенного восстановления Украины.

"Цель заключается не только в получении стипендиатами академического образования, но и в формировании будущих лидеров государственного управления", - отметили в Министерстве иностранных дел.

В МИД подчеркнули, что соглашение позволит продолжить реализацию программы JDS, укрепить украинско-японское партнерство, усилить кадровый потенциал украинских институтов и расширить сообщество выпускников японских университетов.

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