Японія виділить Україні до $500 тисяч на стипендії для майбутніх держслужбовців, - МЗС

Україна та Японія підписали угоду про реалізацію Стипендіального проєкту JDS, який фінансуватиметься за рахунок грантової допомоги Японії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство закордонних справ України.

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На що спрямують кошти

Угоду у формі обміну нотами підписали міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Японії Мотегі Тошіміцу.

Загальний обсяг японської грантової допомоги становить до 500 тисяч доларів.

За інформацією МЗС, проєкт має на меті підготовку майбутніх лідерів публічного управління, які після навчання застосовуватимуть отримані знання для реалізації реформ, розвитку державних інституцій та післявоєнного відновлення України.

"Мета полягає не лише у здобутті стипендіатами академічної освіти, а й у формуванні майбутніх лідерів публічного управління", – зазначили у Міністерстві закордонних справ.

У МЗС наголосили, що угода дозволить продовжити реалізацію програми JDS, зміцнити українсько-японське партнерство, посилити кадровий потенціал українських інституцій та розширити спільноту випускників японських університетів.

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