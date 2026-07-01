Российские дроны атаковали энергообъект и автомобиль с мороженым в Харьковской области: ранен водитель
1 июля армия РФ нанесла удары беспилотниками по одному из населенных пунктов Краснокутской громады Богодуховского района в Харьковской области; ранения получил водитель автомобиля, перевозившего мороженое.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала в Facebook глава Краснокутской громады Ирина Карабут.
Атакована энергетическая инфраструктура
"Сегодня враг атаковал один из населенных пунктов нашей громады. Вражеские беспилотники поразили объект энергетической инфраструктуры, торговый объект и автомобиль, перевозивший мороженое", - написала Карабут.
Раненый водитель
К сожалению, в результате атаки пострадал водитель автомобиля. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как отмечается, на месте происшествия работают все экстренные и профильные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Глава общины обратилась к жителям с призывом не распространять слухи, домыслы и непроверенную информацию.
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