За неделю вражеским ударам подверглись 88 населенных пунктов Харьковщины: 7 человек погибли и 78 пострадали
На прошлой неделе вражеские удары обрушились на 88 населенных пунктов Харьковской области, в том числе на г. Харьков, вследствие чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атак
Отмечается, что вследствие обстрелов пострадали 78 человек, среди них — двое детей.
К сожалению, 7 человек погибли.
Двое людей получили травмы вследствие подрыва на взрывоопасном предмете.
Чем атаковали россияне
Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:
- 13 ракет;
- 3 РСЗО;
- 22 КАБ;
- 56 БПЛА типа "Герань-2";
- 2 БПЛА типа "Ланцет";
- 65 БПЛА типа "Молния";
- 45 FPV-дронов;
- 183 БПЛА (тип устанавливается).
Повреждения вследствие обстрелов
- В частности, сообщается, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Богодуховского района, где повреждены 5 многоквартирных и 28 частных домов, общежитие, 4 административных здания, 7 хозяйственных построек, 2 магазина, медицинское учреждение, интернат, электросети, 2 коммунальных предприятия, 2 элеватора, железнодорожная инфраструктура, 2 гражданских предприятия, фермерское хозяйство, 5 АЗС, складское помещение, 14 гаражей, 3 автобуса, 16 автомобилей, 4 грузовых автомобиля.
- Существенные повреждения также зафиксированы в Харьковском районе: 7 многоквартирных и 10 частных домов, гражданское предприятие, 8 АЗС, 4 складских здания, 15 автомобилей, 5 автобусов, автомобиль скорой медицинской помощи, сельскохозяйственная техника.
- В г. Харькове враг повредил 2 многоквартирных дома, 2 частных дома, электросети, салон красоты, гражданское предприятие, 2 АЗС, складское здание, гараж, 2 автомобиля.
Кроме того, подразделения ГСЧС участвовали в тушении 57 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.
Обезвредили 321 взрывоопасный предмет.
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