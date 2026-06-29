За неделю вражеским ударам подверглись 88 населенных пунктов Харьковщины: 7 человек погибли и 78 пострадали

На прошлой неделе вражеские удары обрушились на 88 населенных пунктов Харьковской области, в том числе на г. Харьков, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атак

Отмечается, что вследствие обстрелов пострадали 78 человек, среди них — двое детей.

К сожалению, 7 человек погибли.

Двое людей получили травмы вследствие подрыва на взрывоопасном предмете.

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Чем атаковали россияне

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения:

13 ракет;

3 РСЗО;

22 КАБ;

56 БПЛА типа "Герань-2";

2 БПЛА типа "Ланцет";

65 БПЛА типа "Молния";

45 FPV-дронов;

183 БПЛА (тип устанавливается).

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Повреждения вследствие обстрелов

В частности, сообщается, что больше всего пострадала гражданская инфраструктура Богодуховского района, где повреждены 5 многоквартирных и 28 частных домов, общежитие, 4 административных здания, 7 хозяйственных построек, 2 магазина, медицинское учреждение, интернат, электросети, 2 коммунальных предприятия, 2 элеватора, железнодорожная инфраструктура, 2 гражданских предприятия, фермерское хозяйство, 5 АЗС, складское помещение, 14 гаражей, 3 автобуса, 16 автомобилей, 4 грузовых автомобиля.

Существенные повреждения также зафиксированы в Харьковском районе: 7 многоквартирных и 10 частных домов, гражданское предприятие, 8 АЗС, 4 складских здания, 15 автомобилей, 5 автобусов, автомобиль скорой медицинской помощи, сельскохозяйственная техника.

В г. Харькове враг повредил 2 многоквартирных дома, 2 частных дома, электросети, салон красоты, гражданское предприятие, 2 АЗС, складское здание, гараж, 2 автомобиля.

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Кроме того, подразделения ГСЧС участвовали в тушении 57 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

Обезвредили 321 взрывоопасный предмет.