Ворожих ударів за тиждень зазнали 88 населених пунктів Харківщини: 7 людей загинули і 78 постраждали
Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 88 населених пунктів Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атак
Зазначається, що внаслідок обстрілів постраждали 78 людей, серед них – двоє дітей.
На жаль, 7 людей загинули.
Двоє людей зазнали травм через підрив на вибухонебезпечному предметі.
Чим били росіяни
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 13 ракет;
- 3 РСЗВ;
- 22 КАБи;
- 56 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Ланцет";
- 65 БпЛА типу "Молнія";
- 45 fpv-дронів;
- 183 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкодження через обстріли
- Так, повідомляється, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено 5 багатоквартирних і 28 приватних будинків, гуртожиток, 4 адмінбудівлі, 7 господарчих споруд, 2 магазини, медичний заклад, інтернатний заклад, електромережі, 2 комунальні підприємства, 2 елеватори, залізничну інфраструктуру, 2 цивільні підприємства, фермерське господарство, 5 АЗС, складське приміщення, 14 гаражів, 3 автобуси, 16 автомобілів, 4 вантажні автомобілі.
- Суттєві пошкодження також у Харківському районі: 7 багатоквартирних і 10 приватних будинків, цивільне підприємство, 8 АЗС, 4 складські будівлі, 15 автомобілів, 5 автобусів, автомобіль екстреної медичної допомоги, сільськогосподарська техніка.
- У м. Харків ворог пошкодив 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, електромережі, салон краси, цивільне підприємство, 2 АЗС, складську будівлю, гараж, 2 автомобілі.
Крім того, підрозділи ДСНС залучались до гасіння 57 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.
Знешкодили 321 вибухонебезпечний предмет.
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