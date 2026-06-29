Ворожих ударів за тиждень зазнали 88 населених пунктів Харківщини: 7 людей загинули і 78 постраждали

Упродовж минулого тижня ворожих ударів зазнали 88 населених пунктів Харківської області, зокрема м. Харків, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви атак

Зазначається, що внаслідок обстрілів постраждали 78 людей, серед них – двоє дітей.

На жаль, 7 людей загинули.

Двоє людей зазнали травм через підрив на вибухонебезпечному предметі.

Також дивіться: Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є загибла та вже 12 поранених, у молодої дівчини - опіки близько 90% тіла. ФОТОрепортаж (оновлено)

Чим били росіяни

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

13 ракет;

3 РСЗВ;

22 КАБи;

56 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Ланцет";

65 БпЛА типу "Молнія";

45 fpv-дронів;

183 БпЛА (тип встановлюється).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Троє людей постраждали внаслідок влучання ворожого FPV-дрона по цивільній автівці на Харківщині. ФОТОрепортаж

Пошкодження через обстріли

Так, повідомляється, що найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено 5 багатоквартирних і 28 приватних будинків, гуртожиток, 4 адмінбудівлі, 7 господарчих споруд, 2 магазини, медичний заклад, інтернатний заклад, електромережі, 2 комунальні підприємства, 2 елеватори, залізничну інфраструктуру, 2 цивільні підприємства, фермерське господарство, 5 АЗС, складське приміщення, 14 гаражів, 3 автобуси, 16 автомобілів, 4 вантажні автомобілі.

Суттєві пошкодження також у Харківському районі: 7 багатоквартирних і 10 приватних будинків, цивільне підприємство, 8 АЗС, 4 складські будівлі, 15 автомобілів, 5 автобусів, автомобіль екстреної медичної допомоги, сільськогосподарська техніка.

У м. Харків ворог пошкодив 2 багатоквартирні будинки, 2 приватні будинки, електромережі, салон краси, цивільне підприємство, 2 АЗС, складську будівлю, гараж, 2 автомобілі.

Читайте: Рашисти вдарили FPV-дроном по цивільному авто на Харківщині: загинули батько та син

Крім того, підрозділи ДСНС залучались до гасіння 57 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Знешкодили 321 вибухонебезпечний предмет.