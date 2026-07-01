Російські дрони атакували енергооб’єкт і автомобіль із морозивом на Харківщині: поранений водій

1 липня армія РФ завдала ударів безпілотниками по одному з населених пунктів Краснокутської громади Богодухівського району на Харківщині, поранення дістав водій автомобіля, що перевозив морозиво.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці голова Краснокутської громади Ірина Карабут.

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Атаковано енергетичну інфраструктуру

"Сьогодні ворог атакував один із населених пунктів нашої громади. Ворожі безпілотники влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури, об’єкт торгівлі та автомобіль, який перевозив морозиво", - написала Карабут.

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Поранений водій

На жаль, унаслідок атаки постраждав водій автомобіля. Йому надається вся необхідна медична допомога.

Як зазначається, на місці події працюють усі екстрені та профільні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Очільниця громада звернулася до мешканців із закликом не поширювати чутки, домисли та неперевірену інформацію.

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