Василий Костюк поддержал победителей международного турнира по каратэ Polish Open 2026

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Польский город Бельско-Бяла в очередной раз стал местом проведения грандиозного праздника детского каратэ. На престижном турнире Polish Open 2026, собравшем около 3000 участников из разных стран мира, украинский клуб "Лидер" продемонстрировал феноменальный результат.

Юные спортсмены завоевали 15 золотых, 3 серебряных и 11 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачёте. За этот результат и качественную подготовку спортсменов клуб получит от спонсора Украинской федерации каратэ Василия Костюка премию в размере 3000 долларов.

По словам Василия Костюка, для него важно, чтобы дети ощущали ценность своего труда.

"Когда ребенок годами каждый день приходит на тренировки, отказывается от многих развлечений, учится проигрывать, подниматься после поражений и продолжать работать — это огромный путь. И когда этот путь приводит к такому результату, как победа на одном из самых масштабных турниров Европы, его нужно не только похвалить, но и отметить", — подчеркнул он.

Бизнесмен убежден, что спорт нужен каждому ребенку, даже если он не станет профессиональным спортсменом.

"Не все станут чемпионами мира или Европы. И это нормально. Главное — не медали. Спорт формирует человека. Он учит дисциплине, ответственности, уважению к другим, умению работать в команде и преодолевать трудности. В современном мире, где детей окружают гаджеты, мгновенные удовольствия и избыток информации, спорт становится своеобразным компасом, который помогает не заблудиться", — отметил Василий Костюк.

Победы украинских детей на международных соревнованиях, по его словам, сегодня имеют особое значение.

"Это гораздо больше, чем просто спортивный результат. Сегодня украинские дети растут в чрезвычайно сложное время. Они живут в условиях войны, тревог, неопределенности. И когда они выходят на татами за рубежом, они представляют не только свой клуб или город. Они представляют Украину", — отметил Василий Костюк.

Он добавил, что каждая такая победа — это напоминание миру о силе, несокрушимости и таланте украинцев.

"Я смотрю на таких детей и понимаю: у нашего государства есть будущее", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Василий Костюк поддержал детскую резервную сборную Украины по каратэ, которая завоевала 13 медалей на Sofia Open 2026.

За вклад в развитие и поддержку юных спортсменов Украинская федерация каратэ присвоила ему черный пояс и третий дан.