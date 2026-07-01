Василь Костюк підтримав переможців міжнародного турніру з карате Polish Open 2026

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Польське місто Бєльсько-Бяла вкотре стало місцем великого свята дитячого карате. На престижному турнірі Polish Open 2026, який зібрав близько 3000 учасників із різних країн світу, український клуб "Лідер" продемонстрував феноменальний результат.

Юні спортсмени вибороли 15 золотих, 3 срібні та 11 бронзових медалей, здобувши перше загальнокомандне місце. За цей результат та якісну підготовку спортсменів клуб отримає від спонсора Української Федерації Карате Василя Костюка $3000 преміальних.

За словами Василя Костюка, для нього важливо, щоб діти відчували цінність своєї праці.

"Коли дитина роками щодня приходить на тренування, відмовляється від багатьох розваг, вчиться програвати, вставати після поразок і продовжувати працювати - це величезний шлях. І коли цей шлях приводить до такого результату, як перемога на одному з наймасштабніших турнірів Європи, його потрібно не лише похвалити, а й відзначити", - наголосив він.

Бізнесмен переконаний, що спорт потрібен кожній дитині, навіть якщо вона не стане професійним спортсменом.

"Не всі стануть чемпіонами світу чи Європи. І це нормально. Головне не медалі. Спорт формує людину. Він вчить дисципліни, відповідальності, поваги до інших, вмінню працювати в команді та долати труднощі. У сучасному світі, де дітей оточують гаджети, швидкі задоволення і надлишок інформації, спорт стає своєрідним компасом, який допомагає не загубитися", - зазначив Василь Костюк.

Перемоги українських дітей на міжнародних змаганнях, за його словами, сьогодні мають особливе значення.

"Це набагато більше, ніж спортивний результат. Сьогодні українські діти зростають у надзвичайно складний час. Вони живуть в умовах війни, тривог, невизначеності. І коли вони виходять на татамі за кордоном, вони представляють не лише свій клуб чи місто. Вони представляють Україну", - зазначив Василь Костюк.

Він додав, що кожна така перемога є нагадуванням світові про силу, незламність і талант українців.

"Я дивлюся на таких дітей і розумію: у нашої держави є майбутнє", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Василь Костюк підтримав дитячу резервну збірну України з карате, яка здобула 13 медалей на Sofia Open 2026.

За внесок у розвиток і підтримку юних спортсменів Українська Федерація Карате присвоїла йому чорний пояс і третій дан.