Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 405 900 человек (+1 140 за сутки), 12 069 танков, 45 168 артиллерийских систем, 24 861 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 405 900 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 405 900 (+1 140) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 069 (+0) единиц
- боевых бронированных машин – 24 861 (+5) единица
- артиллерийских систем – 45 168 (+57) единиц
- РСЗО – 1 910 (+7) единиц
- средств ПВО – 1 459 (+0) единиц
- самолетов – 436 (+0) единиц
- вертолетов – 353 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов – 1 791 (+9) единица
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 385 190 (+2 123) единиц
- крылатых ракет – 4 798 (+1) единиц
- кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
- подводных лодок – 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн – 114 852 (+353) единицы
- специальной техники – 4 376 (+7) единиц
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль