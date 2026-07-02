Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 405 900 человек (+1 140 за сутки), 12 069 танков, 45 168 артиллерийских систем, 24 861 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 405 900 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 405 900 (+1 140) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 069 (+0) единиц

боевых бронированных машин – 24 861 (+5) единица

артиллерийских систем – 45 168 (+57) единиц

РСЗО – 1 910 (+7) единиц

средств ПВО – 1 459 (+0) единиц

самолетов – 436 (+0) единиц

вертолетов – 353 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов – 1 791 (+9) единица

БПЛА оперативно-тактического уровня – 385 190 (+2 123) единиц

крылатых ракет – 4 798 (+1) единиц

кораблей / катеров – 33 (+0) единицы

подводных лодок – 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн – 114 852 (+353) единицы

специальной техники – 4 376 (+7) единиц

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