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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 405 900 человек (+1 140 за сутки), 12 069 танков, 45 168 артиллерийских систем, 24 861 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 405 900 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.06.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 405 900 (+1 140) человек (уничтожены и ранены)
  • танков – 12 069 (+0) единиц
  • боевых бронированных машин – 24 861 (+5) единица
  • артиллерийских систем – 45 168 (+57) единиц
  • РСЗО – 1 910 (+7) единиц
  • средств ПВО – 1 459 (+0) единиц
  • самолетов – 436 (+0) единиц
  • вертолетов – 353 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов – 1 791 (+9) единица
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 385 190 (+2 123) единиц
  • крылатых ракет – 4 798 (+1) единиц
  • кораблей / катеров – 33 (+0) единицы
  • подводных лодок – 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн – 114 852 (+353) единицы
  • специальной техники – 4 376 (+7) единиц

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Автор: 

армия РФ (23197) Генштаб ВС (8275) ликвидация (4427) уничтожение (10146)
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