Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 405 900 осіб (+1 140 за добу), 12 069 танків, 45 168 артсистем, 24 861 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 405 900 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 405 900 (+1 140) осіб (ліквідовано та поранено)

танків – 12 069 (+0) од.

бойових броньованих машин – 24 861 (+5) од.

артилерійських систем – 45 168 (+57) од.

РСЗВ – 1 910 (+7) од.

засоби ППО – 1 459 (+0) од.

літаків – 436 (+0) од.

гелікоптерів – 353 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів – 1 791 (+9) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня – 385 190 (+2 123) од.

крилаті ракети – 4 798 (+1) од.

кораблі / катери – 33 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 114 852 (+353) од.

спеціальна техніка – 4 376 (+7) од.

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