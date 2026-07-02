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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 405 900 осіб (+1 140 за добу), 12 069 танків, 45 168 артсистем, 24 861 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 405 900 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 405 900 (+1 140) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 069 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 861 (+5) од.
  • артилерійських систем – 45 168 (+57) од.
  • РСЗВ – 1 910 (+7) од.
  • засоби ППО – 1 459 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів  – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 791 (+9) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 385 190 (+2 123) од.
  • крилаті ракети – 4 798 (+1) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни   – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 114 852 (+353) од.
  • спеціальна техніка   – 4 376 (+7) од.

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Автор: 

армія рф (21417) Генштаб ЗС (8585) ліквідація (4816) знищення (10463)
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