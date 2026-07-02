Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 405 900 осіб (+1 140 за добу), 12 069 танків, 45 168 артсистем, 24 861 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 405 900 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 405 900 (+1 140) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 069 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 861 (+5) од.
- артилерійських систем – 45 168 (+57) од.
- РСЗВ – 1 910 (+7) од.
- засоби ППО – 1 459 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 791 (+9) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 385 190 (+2 123) од.
- крилаті ракети – 4 798 (+1) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 114 852 (+353) од.
- спеціальна техніка – 4 376 (+7) од.
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