Рашисты атаковали Кировоградщину: повреждена сельхозтехника, возникли возгорания

Российские захватчики нанесли удар беспилотниками по Кировоградской области.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, сообщает Цензор.НЕТ.

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"На данный момент зафиксированы незначительные повреждения сельскохозяйственной техники. Также в нескольких местах возникли возгорания на открытых территориях. Пожары оперативно ликвидированы", - говорится в сообщении.

Информации о погибших или пострадавших не поступало.

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Массированный удар по Киеву 2 июля 2026 года

В ночь на 2 июля российские захватчики совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев. В результате обстрела на данный момент подтверждено 13 погибших и более 86 раненых.

Всего по Киеву в результате российского обстрела пострадало более 20 жилых домов.

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