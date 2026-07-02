Рашисти атакували Кіровогращину: пошкоджено сільгосптехніку: виникли займання

Російські загарбники атакували безпілотниками Кіровоградську область.

Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Наразі зафіксовано незначні пошкодження сільськогосподарської техніки. Також у кількох місцях виникли займання на відкритих територіях. Пожежі оперативно ліквідовані", - йдеться в повідомленні.

Інформації про загиблих чи травмованих не надходило.

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Масований удар по Києву 2 липня 2026 року

У ніч на 2 липня російські загарбники здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київ. Внаслідок обстрілу на зараз підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених.

Всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків.

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