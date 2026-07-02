Рашисти атакували Кіровогращину: пошкоджено сільгосптехніку: виникли займання
Російські загарбники атакували безпілотниками Кіровоградську область.
Про це повідомив глава ОВА Андрій Райкович, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Наразі зафіксовано незначні пошкодження сільськогосподарської техніки. Також у кількох місцях виникли займання на відкритих територіях. Пожежі оперативно ліквідовані", - йдеться в повідомленні.
Інформації про загиблих чи травмованих не надходило.
Масований удар по Києву 2 липня 2026 року
У ніч на 2 липня російські загарбники здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київ. Внаслідок обстрілу на зараз підтверджено 11 загиблих та понад 30 поранених.
Всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків.
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