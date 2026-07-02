Польша подняла истребители в связи с массированной российской атакой на Украину
В ночь на 2 июля Польша подняла в воздух истребители и привела в полную боевую готовность силы противовоздушной обороны в связи с массированным российским ракетно-дроновым ударом по Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило в сети X Оперативное командование Вооружённых сил Польши.
"В связи с активностью дальнемагистральной авиации Российской Федерации, наносившей удары по территории Украины, началась работа военной авиации в воздушном пространстве Польши", - отмечается в сообщении.
Действия носили превентивный характер
Как отмечается, Оперативное командование задействовало силы и средства, находившиеся в его распоряжении:
- в воздух были подняты истребители,
- наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние полной готовности.
В польском командовании подчеркнули, что эти действия носили превентивный характер и были направлены на защиту воздушного пространства страны, прежде всего в районах, прилегающих к территориям, находившимся под угрозой российских ударов.
Воздушное пространство РП не нарушено
После завершения российской атаки польские военные сообщили о прекращении работы боевой авиации. В польском командовании заявили, что нарушений воздушного пространства РП не зафиксировано.
Также польская сторона поблагодарила союзников по НАТО за поддержку. В частности, в обеспечении безопасности воздушного пространства помогали самолеты Воздушно-космических сил Франции, а Нидерланды оказали поддержку системами противовоздушной обороны.
Массированный обстрел Киева 2 июля
В ночь на 2 июля 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.
По последним подтвержденным данным:
- Погибли, по меньшей мере, 13 человек;
- более 80 получили ранения, среди них двое детей;
- повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
- спасательные работы продолжались во многих местах, под завалами могли оставаться люди.
Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:
- Дарницкий;
- Деснянский;
- Святошинский;
- Соломенский;
- Голосеевский;
- Печерский;
- Подольский;
- Оболонский.
В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.
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