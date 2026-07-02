РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14424 посетителя онлайн
Новости Массированный комбинированный удар
1 069 26

Польша подняла истребители в связи с массированной российской атакой на Украину

Из-за российского удара по Украине Польша привела ПВО в полную готовность

В ночь на 2 июля Польша подняла в воздух истребители и привела в полную боевую готовность силы противовоздушной обороны в связи с массированным российским ракетно-дроновым ударом по Украине. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило в сети X Оперативное командование Вооружённых сил Польши.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"В связи с активностью дальнемагистральной авиации Российской Федерации, наносившей удары по территории Украины, началась работа военной авиации в воздушном пространстве Польши", - отмечается в сообщении.

Действия носили превентивный характер

Как отмечается, Оперативное командование задействовало силы и средства, находившиеся в его распоряжении:

  • в воздух были подняты истребители,
  • наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки переведены в состояние полной готовности.

В польском командовании подчеркнули, что эти действия носили превентивный характер и были направлены на защиту воздушного пространства страны, прежде всего в районах, прилегающих к территориям, находившимся под угрозой российских ударов.

Смотрите: Массированная атака на Киевскую область: семь человек пострадали, повреждения в нескольких районах (обновлено). ФОТО

Воздушное пространство РП не нарушено

После завершения российской атаки польские военные сообщили о прекращении работы боевой авиации. В польском командовании заявили, что нарушений воздушного пространства РП не зафиксировано.

Также польская сторона поблагодарила союзников по НАТО за поддержку. В частности, в обеспечении безопасности воздушного пространства помогали самолеты Воздушно-космических сил Франции, а Нидерланды оказали поддержку системами противовоздушной обороны.

Читайте также: РФ выпустила 74 ракеты и 496 БПЛА по Украине: сбито 48 ракет и 476 беспилотников. ИНФОГРАФИКА

Массированный обстрел Киева 2 июля

В ночь на 2 июля 2026 года Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. Взрывы раздавались в течение нескольких часов, а силы ПВО работали по воздушным целям над столицей.

По последним подтвержденным данным:

  • Погибли, по меньшей мере, 13 человек;
  • более 80 получили ранения, среди них двое детей;
  • повреждено более 20 жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры;
  • спасательные работы продолжались во многих местах, под завалами могли оставаться люди.

Наибольшие разрушения понесли несколько районов столицы, в частности:

  • Дарницкий;
  • Деснянский;
  • Святошинский;
  • Соломенский;
  • Голосеевский;
  • Печерский;
  • Подольский;
  • Оболонский.

В результате ударов возникли многочисленные пожары, были частично разрушены многоэтажные жилые дома, повреждены транспортная инфраструктура и инженерные сети. Из-за последствий атаки в Киеве временно изменили маршруты общественного транспорта.

Автор: 

Польша (9233) истребитель (159)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Подняли, опустили. То же мне новость.
показать весь комментарий
02.07.2026 09:37 Ответить
+8
Бо румуни на УПА не онанують, як це роблять бардзо гонорові шанувальникидружбана Гітлера пілсудського та вбивць українців з армії крайовой.
показать весь комментарий
02.07.2026 09:53 Ответить
+4
Не треба нічого піднімати.
Просто треба гучніше верещати про УПА.
показать весь комментарий
02.07.2026 09:49 Ответить

Загрузка...

 
 