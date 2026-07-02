Польща піднімала винищувачі через масовану російську атаку по Україні
У ніч на 2 липня Польща підняла в повітря винищувачі та привела в повну бойову готовність сили протиповітряної оборони через масований російський ракетно-дроновий удар по Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило в мережі X Оперативне командування Збройних сил Польщі.
"У зв’язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдавала ударів по території України, розпочалася робота військової авіації у повітряному просторі Польщі", – зазначається у повідомленні.
Дії мали превентивний характер
Як зазначається, Оперативне командування залучило сили та засоби, які перебували у його розпорядженні:
- у повітря були підняті винищувачі,
- наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан повної готовності.
У польському командуванні наголосили, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на захист повітряного простору країни, насамперед у районах, прилеглих до територій, які перебували під загрозою російських ударів.
Повітряний простір РП не порушено
Після завершення російської атаки польські військові повідомили про припинення роботи бойової авіації. У польському командуванні заявили, що порушень повітряного простору РП не зафіксовано.
Також польська сторона подякувала союзникам по НАТО за підтримку. Зокрема, безпеку повітряного простору допомагали забезпечувати літаки Повітряно-космічних сил Франції, а Нідерланди надали підтримку системами протиповітряної оборони.
Масований обстріл Києва 2 липня
У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.
За останніми підтвердженими даними:
- загинули щонайменше 13 людей;
- понад 80 дістали поранення, серед них двоє дітей;
- пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
- рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях, під завалами могли залишатися люди.
Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:
- Дарницький;
- Деснянський;
- Святошинський;
- Солом'янський;
- Голосіївський;
- Печерський;
- Подільський;
- Оболонський.
Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.
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