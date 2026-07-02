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Новини Масований комбінований удар
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Польща піднімала винищувачі через масовану російську атаку по Україні

Через російський удар по Україні Польща привела ППО в повну готовність

У ніч на 2 липня Польща підняла в повітря винищувачі та привела в повну бойову готовність сили протиповітряної оборони через масований російський ракетно-дроновий удар по Україні. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило в мережі X Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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"У зв’язку з активністю дальньої авіації Російської Федерації, яка завдавала ударів по території України, розпочалася робота військової авіації у повітряному просторі Польщі", – зазначається у повідомленні.

Дії мали превентивний характер

Як зазначається, Оперативне командування залучило сили та засоби, які перебували у його розпорядженні:

  • у повітря були підняті винищувачі,
  • наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки переведено у стан повної готовності.

У польському командуванні наголосили, що ці дії мали превентивний характер і були спрямовані на захист повітряного простору країни, насамперед у районах, прилеглих до територій, які перебували під загрозою російських ударів.

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Повітряний простір РП не порушено

Після завершення російської атаки польські військові повідомили про припинення роботи бойової авіації. У польському командуванні заявили, що порушень повітряного простору РП не зафіксовано.

Також польська сторона подякувала союзникам по НАТО за підтримку. Зокрема, безпеку повітряного простору допомагали забезпечувати літаки Повітряно-космічних сил Франції, а Нідерланди надали підтримку системами протиповітряної оборони.

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Масований обстріл Києва 2 липня

У ніч на 2 липня 2026 року Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ, застосувавши ударні безпілотники, балістичні та крилаті ракети. Вибухи лунали протягом кількох годин, а сили ППО працювали по повітряних цілях над столицею.

За останніми підтвердженими даними:

  • загинули щонайменше 13 людей;
  • понад 80 дістали поранення, серед них двоє дітей;
  • пошкоджено понад 20 житлових будинків та інші об'єкти цивільної інфраструктури;
  • рятувальні роботи тривали на багатьох локаціях, під завалами могли залишатися люди.

Найбільших руйнувань зазнали кілька районів столиці, зокрема:

  • Дарницький;
  • Деснянський;
  • Святошинський;
  • Солом'янський;
  • Голосіївський;
  • Печерський;
  • Подільський;
  • Оболонський.

Внаслідок ударів виникли численні пожежі, були частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, пошкоджені транспортна інфраструктура та інженерні мережі. Через наслідки атаки в Києві тимчасово змінювали маршрути громадського транспорту.

Автор: 

Польща (9514) винищувач (161)
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Топ коментарі
+9
Подняли, опустили. То же мне новость.
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02.07.2026 09:37 Відповісти
+5
Бо румуни на УПА не онанують, як це роблять бардзо гонорові шанувальникидружбана Гітлера пілсудського та вбивць українців з армії крайовой.
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02.07.2026 09:53 Відповісти
+3
Не треба нічого піднімати.
Просто треба гучніше верещати про УПА.
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02.07.2026 09:49 Відповісти

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