Здание возле киностудии Довженко в Киеве снова пострадало от удара РФ - его восстанавливали после предыдущей атаки, - СМИ

Жилой дом возле киностудии Довженко в Шевченковском районе Киева во второй раз за последний месяц получил повреждения в результате российской атаки. Во время ночного обстрела 2 июля в здании полностью сгорели два из четырех подъездов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

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По информации местных жителей, пожар возник после попадания в крышу пятиэтажного дома. До этого здание восстанавливали после российского удара 15 июня, когда были повреждены фасад и кровля.

Огонь уничтожил рынок напротив дома

Взрывная волна также вызвала масштабный пожар на рынке, расположенном через дорогу. По предварительным данным, огонь полностью уничтожил торговые киоски.

В ночь на 2 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев с применением ударных беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Повреждения зафиксированы примерно в 30 точках во всех районах столицы.

В частности, повреждены 20 многоэтажных домов, частные дома, гостиница и подстанция скорой медицинской помощи. Также зафиксированы прямые попадания в жилые дома на Печерске и в Дарницком районе.

Напомним, как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в ночь на 2 июля российские войска совершили одну из самых масштабных комбинированных атак на Киев, применив ударные дроны и ракеты различных типов.

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