Будинок біля кіностудії Довженка у Києві знову постраждав від удару РФ - його ще відновлювали після попередньої атаки, - ЗМІ

Житловий будинок біля кіностудії Довженка у Шевченківському районі Києва вдруге за останній місяць зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки. Під час нічного обстрілу 2 липня у будівлі повністю вигоріли два з чотирьох під'їздів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує ТСН.

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За інформацією місцевих жителів, пожежа виникла після влучання у дах п'ятиповерхового будинку. До цього споруду відновлювали після російського удару 15 червня, коли були пошкоджені фасад і покрівля.

Вогонь знищив ринок навпроти будинку

Вибухова хвиля також спричинила масштабну пожежу на ринку, розташованому через дорогу. За попередніми даними, вогонь повністю знищив торговельні ятки.

У ніч на 2 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Київ із застосуванням ударних безпілотників, балістичних і крилатих ракет. Пошкодження зафіксували на близько 30 локаціях у всіх районах столиці.

Зокрема, пошкоджено 20 багатоповерхових будинків, приватні оселі, готель та підстанцію екстреної медичної допомоги. Також зафіксовано прямі влучання у житлові будинки на Печерську та в Дарницькому районі.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у ніч на 2 липня російські війська здійснили одну з наймасштабніших комбінованих атак на Київ, застосувавши ударні дрони та ракети різних типів.

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