Финляндия закрывала воздушное пространство из-за угрозы дронов, - СМИ

Утром 2 июля Финляндия временно ограничила воздушное пространство над восточной частью Финского залива из-за возможной угрозы со стороны беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.

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Ограничения действовали примерно с 04:30 до 06:00. Как сообщили в Вооруженных силах Финляндии, зону временных ограничений воздушного движения ввели в 04:26.

"Закрытие воздушного пространства было применено в качестве меры предосторожности, связанной с возможным залетом дронов на территорию Финляндии", - пояснили в финских вооруженных силах.

После проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было. В связи с этим временные ограничения отменили, а воздушное движение возобновили в обычном режиме.

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