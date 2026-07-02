Финляндия закрывала воздушное пространство из-за угрозы дронов, - СМИ
Утром 2 июля Финляндия временно ограничила воздушное пространство над восточной частью Финского залива из-за возможной угрозы со стороны беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Yle.
Ограничения действовали примерно с 04:30 до 06:00. Как сообщили в Вооруженных силах Финляндии, зону временных ограничений воздушного движения ввели в 04:26.
"Закрытие воздушного пространства было применено в качестве меры предосторожности, связанной с возможным залетом дронов на территорию Финляндии", - пояснили в финских вооруженных силах.
После проверки воздушного пространства никаких беспилотников обнаружено не было. В связи с этим временные ограничения отменили, а воздушное движение возобновили в обычном режиме.
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