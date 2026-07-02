Фінляндія закривала повітряний простір через загрозу дронів, - ЗМІ

Фінляндія вранці 2 липня тимчасово обмежила повітряний простір над східною частиною Фінської затоки через можливу загрозу безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Yle.

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Обмеження діяли приблизно з 04:30 до 06:00. Як повідомили у Збройних силах Фінляндії, зону тимчасових обмежень повітряного руху запровадили о 04:26.

"Закриття повітряного простору було застосовано як запобіжний захід, пов'язаний із можливим зальотом дронів на територію Фінляндії", – пояснили у фінських військових.

Після перевірки повітряного простору жодних безпілотників зафіксовано не було. Через це тимчасові обмеження скасували, а повітряний рух відновили у звичайному режимі.

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