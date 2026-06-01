Дронова загроза у Фінляндії в травні виникла через помилку з боку України, - ЗМІ

Дронова загроза, через яку в середині травня у фінському регіоні Уусімаа оголошували рекомендацію залишатися в укриттях, могла бути спричинена помилкою під час програмування українських безпілотників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це стало відомо газеті Helsingin Sanomat від джерел.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна сама попередила про загрозу

За даними джерел, Україна сама попередила вночі про те, що випадково направила дрони в бік Фінляндії. Дрони були оснащені вибуховими речовинами.

Дрони, що використовуються для ударів, зазвичай програмуються з урахуванням координат цілі та координат проміжних точок, які визначають маршрут дрона. Тут можливі помилки. Саме це могло статися в Україні напередодні 15 травня.

Читайте: У Фінляндії заявили про порушення повітряного простору безпілотником

Дрони так і не увійшли в повітряний простір Фінляндії

За даними Збройних сил Фінляндії, дрони так і не увійшли в повітряний простір Фінляндії. Причина цього невідома. Можливо, російська ППО збила дрони по дорозі.

Громадськості надали надзвичайно мало інформації про загрозу з боку дронів в Уусімаа порівняно з березневим інцидентом, коли українські дрони впали в Кюменлааксо.

Як зазначає газета, нова інформація змінює уявлення про події двотижневої давності. Міністерство внутрішніх справ наказало всім мешканцям Уусімаа залишатися в укриттях через загрозу з боку дронів. Ця рекомендація торкнулася 1,8 мільйона мешканців регіону та призвела до зупинки повітряного руху.

Також читайте: "Занадто близько до кордону з РФ": Оборонні сили Фінляндії пояснили, чому не збили дрони над країною

Президент Александр Стубб, прем'єр-міністр Петтері Орпо та міністр оборони Антті Хяккянен не захотіли коментувати це питання.

Минулого тижня Стубб загалом зазначив, що не вірить у те, що Росія намагається скерувати дрони в бік Фінляндії. Стубб базував свою думку на інформації, яку отримав від Збройних сил та ВПС.

Міністерство закордонних справ Фінляндії 28 травня викликало посла Росії після того, як літак країни міг порушити повітряний простір Фінляндії.

Читайте: Прем’єр Фінляндії Орпо – Зеленському: Неприпустимо, щоб дрони порушували наш повітряний простір

Дрони у Фінляндії