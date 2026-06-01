Угроза со стороны дронов в Финляндии в мае возникла из-за ошибки со стороны Украины, - СМИ
Угроза со стороны дронов, из-за которой в середине мая в финском регионе Уусимаа объявили рекомендацию оставаться в укрытиях, могла быть вызвана ошибкой при программировании украинских беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом стало известно газете Helsingin Sanomat из источников.
Украина сама предупредила об угрозе
По данным источников, Украина сама предупредила ночью о том, что случайно направила дроны в сторону Финляндии. Дроны были оснащены взрывчатыми веществами.
Дроны, используемые для ударов, обычно программируются с учетом координат цели и координат промежуточных точек, которые определяют маршрут дрона. Здесь возможны ошибки. Именно это могло произойти в Украине накануне 15 мая.
Дроны так и не вошли в воздушное пространство Финляндии
По данным Вооруженных сил Финляндии, дроны так и не вошли в воздушное пространство Финляндии. Причина этого неизвестна. Возможно, российская ПВО сбила дроны по пути.
Общественности предоставили крайне мало информации об угрозе со стороны дронов в Уусимаа по сравнению с мартовским инцидентом, когда украинские дроны упали в Кюменлааксо.
Как отмечает газета, новая информация меняет представление о событиях двухнедельной давности. Министерство внутренних дел приказало всем жителям Уусимаа оставаться в укрытиях из-за угрозы со стороны дронов. Эта рекомендация коснулась 1,8 миллиона жителей региона и привела к остановке воздушного движения.
Президент Александр Стубб, премьер-министр Петтери Орпо и министр обороны Антти Хяккянен не захотели комментировать этот вопрос.
На прошлой неделе Стубб в целом отметил, что не верит в то, что Россия пытается направить дроны в сторону Финляндии. Стубб основывал свое мнение на информации, полученной от Вооруженных сил и ВВС.
Министерство иностранных дел Финляндии 28 мая вызвало посла России после того, как самолет страны, возможно, нарушил воздушное пространство Финляндии.
