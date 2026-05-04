"Слишком близко к границе с РФ": Вооруженные силы Финляндии объяснили, почему не сбили дроны над страной
В воскресенье, 3 мая, финские военные не пытались перехватить дроны, нарушившие воздушное пространство страны, поскольку БПЛА находились слишком близко к российской границе.
Об этом заявили в Вооруженных силах Финляндии, пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
Объяснение, почему дроны не сбили
"В мирное время перехват дронов невозможен у самой границы или в воздушном пространстве другого государства", — пояснили в пресс-службе Вооруженных сил.
Ранее финские военные отмечали, что не перехватывают дроны, пока они не будут точно идентифицированы, и не принимают мер, если существует риск попадания боеприпасов на территорию России.
В воскресенье Силы обороны ввели временный запрет на полеты в районе городов Котка и Хамина в восточной части Финского залива. Это необходимо для того, чтобы исключить присутствие другого воздушного движения в этом районе. В такой ситуации военные получают больше свободы для перехвата дронов или других возможных угроз.
Расследованием нарушения воздушного пространства занимается Пограничная служба, а Силы обороны не комментируют, удалось ли идентифицировать дроны.
По имеющейся информации, дроны залетели в Финляндию с юга и направлялись к восточной части Финского залива.
"Обнаруженные в финском воздушном пространстве дроны не пересекали территорию страны, а некоторое время летели вдоль границы, а затем направились на восток, покинув воздушное пространство Финляндии", — сообщили в Силах обороны.
Рішуче не збивали дрони...
цілком може бути. тоді добре шо не сбили.