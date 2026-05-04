"Слишком близко к границе с РФ": Вооруженные силы Финляндии объяснили, почему не сбили дроны над страной

В воскресенье, 3 мая, финские военные не пытались перехватить дроны, нарушившие воздушное пространство страны, поскольку БПЛА находились слишком близко к российской границе.

Об этом заявили в Вооруженных силах Финляндии, пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Объяснение, почему дроны не сбили

"В мирное время перехват дронов невозможен у самой границы или в воздушном пространстве другого государства", — пояснили в пресс-службе Вооруженных сил.

Ранее финские военные отмечали, что не перехватывают дроны, пока они не будут точно идентифицированы, и не принимают мер, если существует риск попадания боеприпасов на территорию России.

В воскресенье Силы обороны ввели временный запрет на полеты в районе городов Котка и Хамина в восточной части Финского залива. Это необходимо для того, чтобы исключить присутствие другого воздушного движения в этом районе. В такой ситуации военные получают больше свободы для перехвата дронов или других возможных угроз.

Расследованием нарушения воздушного пространства занимается Пограничная служба, а Силы обороны не комментируют, удалось ли идентифицировать дроны.

По имеющейся информации, дроны залетели в Финляндию с юга и направлялись к восточной части Финского залива.

"Обнаруженные в финском воздушном пространстве дроны не пересекали территорию страны, а некоторое время летели вдоль границы, а затем направились на восток, покинув воздушное пространство Финляндии", — сообщили в Силах обороны.

Читайте также: Неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с РФ

Дроны в Финляндии

Напомним, что в воскресенье, 3 мая, неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией.

В свою очередь финский вещатель Yle сообщил, что было зафиксировано два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны.

Читайте также: Премьер Финляндии Орпо – Зеленскому: Недопустимо, чтобы дроны нарушали наше воздушное пространство