РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11414 посетителей онлайн
Новости Падение дронов в Финляндии
1 576 28

"Слишком близко к границе с РФ": Вооруженные силы Финляндии объяснили, почему не сбили дроны над страной

неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии

В воскресенье, 3 мая, финские военные не пытались перехватить дроны, нарушившие воздушное пространство страны, поскольку БПЛА находились слишком близко к российской границе.

Об этом заявили в Вооруженных силах Финляндии, пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Объяснение, почему дроны не сбили 

"В мирное время перехват дронов невозможен у самой границы или в воздушном пространстве другого государства", — пояснили в пресс-службе Вооруженных сил.

Ранее финские военные отмечали, что не перехватывают дроны, пока они не будут точно идентифицированы, и не принимают мер, если существует риск попадания боеприпасов на территорию России.

В воскресенье Силы обороны ввели временный запрет на полеты в районе городов Котка и Хамина в восточной части Финского залива. Это необходимо для того, чтобы исключить присутствие другого воздушного движения в этом районе. В такой ситуации военные получают больше свободы для перехвата дронов или других возможных угроз.

Расследованием нарушения воздушного пространства занимается Пограничная служба, а Силы обороны не комментируют, удалось ли идентифицировать дроны.

По имеющейся информации, дроны залетели в Финляндию с юга и направлялись к восточной части Финского залива.

"Обнаруженные в финском воздушном пространстве дроны не пересекали территорию страны, а некоторое время летели вдоль границы, а затем направились на восток, покинув воздушное пространство Финляндии", — сообщили в Силах обороны.

Читайте также: Неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с РФ

Дроны в Финляндии

  • Напомним, что в воскресенье, 3 мая, неизвестный беспилотник нарушил воздушное пространство Финляндии вблизи границы с Россией.
  • В свою очередь финский вещатель Yle сообщил, что было зафиксировано два беспилотника, нарушивших воздушное пространство страны.

Читайте также: Премьер Финляндии Орпо – Зеленскому: Недопустимо, чтобы дроны нарушали наше воздушное пространство

Автор: 

беспилотник (5134) россия (97374) Финляндия (1092)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Коаліція рішучих
показать весь комментарий
04.05.2026 17:53 Ответить
+9
Нігуя собі відмазки - ніхто не хоче зв"язуватись з кацапами - тільки щоки надимають
показать весь комментарий
04.05.2026 17:54 Ответить
+8
тому війна в Україні ен закінчується. Вони всі вумні , за чужий рахунок як і ти
показать весь комментарий
04.05.2026 18:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Коаліція рішучих
показать весь комментарий
04.05.2026 17:53 Ответить
Коаліція Добровольців. Немає там слова рішучість
показать весь комментарий
04.05.2026 18:39 Ответить
Не пословам, а подіям.
Рішуче не збивали дрони...
показать весь комментарий
04.05.2026 19:55 Ответить
Нігуя собі відмазки - ніхто не хоче зв"язуватись з кацапами - тільки щоки надимають
показать весь комментарий
04.05.2026 17:54 Ответить
Вони добре знали що дрони можуть бути українські і не хотіли їм перешкоджати летіти на ціль, але говорити щось треба.
показать весь комментарий
04.05.2026 17:58 Ответить
Чергове позорище на потіху кремлю
показать весь комментарий
04.05.2026 17:56 Ответить
Це ж наші дрони, тому на потіху Києву
показать весь комментарий
04.05.2026 18:16 Ответить
Ну ти натупив. Фіни красавчики.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:39 Ответить
*в перекладі з фінського - засцяли
показать весь комментарий
04.05.2026 17:58 Ответить
В перекладі з фінської - наша ППО українським дронам заважати не буде. Старанніше вчи мови
показать весь комментарий
04.05.2026 23:41 Ответить
Фінські Діди в труні крутяться від таких імпотентих нащадків які всього ссуться
показать весь комментарий
04.05.2026 17:58 Ответить
Вони розумні і мислять перед тим як щось робити.
показать весь комментарий
04.05.2026 18:00 Ответить
тому війна в Україні ен закінчується. Вони всі вумні , за чужий рахунок як і ти
показать весь комментарий
04.05.2026 18:06 Ответить
А я тут при чому? Я не громадяни України і ніколи не був, та й старий.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:19 Ответить
Вони хитрі. Вони думають що тільки дебіли воюють.
показать весь комментарий
04.05.2026 18:08 Ответить
Ніхто не зізнається що не вміє.
показать весь комментарий
04.05.2026 18:06 Ответить
Сцикуни
показать весь комментарий
04.05.2026 18:07 Ответить
Союзники пропустили наші дрони. Читай уважно ...з півдня на схід.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:44 Ответить
Перед тим як матюкатися, подивіться на мапу. Очевидно мова йде про українські дрони.
показать весь комментарий
04.05.2026 18:24 Ответить
"деякий час летіли вздовж кордону, а потім попрямували на схід "
цілком може бути. тоді добре шо не сбили.
показать весь комментарий
04.05.2026 18:45 Ответить
Якась абсолютно дивна й викривлена логіка у фінів. Виходить, якщо вони зіб'ють цей дрон над своєю територією, але близько до кордону з рф, то вони панічно бояться, аби він, не дай боже, не впав на російську сторону. А те, що цей апарат може впасти десь у них і вбити купу власних громадян - це для них, виходить, дрібниці? Взагалі, вся ця їхня бездіяльність, офіційні реакції та недолугі виправдання виглядають якось по-дитячому сцикливо та абсолютно імпотентно. Он турки - молодці. Свого часу зафігачили російський винищувач, який залетів лише на пару кілометрів у їхній повітряний простір, і взагалі не парилися, куди він там ,,приземлиться'' У цьому інциденті теж винна виключно росія - це вона розв'язала війну, і все, що зараз відбувається, є прямим наслідком її агресії. Тож хай і отримує ,,віддачу'' по повній. Фінам варто припинити перейматися долею цих покидьків з ,,боліт''. Впало б їм на голову - ну й хрін з ними, отримали б по заслузі....
показать весь комментарий
04.05.2026 18:30 Ответить
Правильно роблять що не збивають, може якраз він долетів до цілі.
показать весь комментарий
04.05.2026 20:22 Ответить
Це в тебе дивна логіка або відсутня, у фінів з логікою все гут. Дрони летіли вздовж кордону з півдня і полетіли на схід. Якщо не поняв відкрий карту і подивись шо там на південь від фінів і на схід.
показать весь комментарий
04.05.2026 23:49 Ответить
Но через 2-3 года наверное начнёте? К 2030му году по плану должны начать как бы.
показать весь комментарий
04.05.2026 18:50 Ответить
Суомі сцикулінен збівайтен мирні рашистіярен друонен. Бо Траампаксен нікому не дозволяйнен обіжайттоо його руусосвінен тоорговен партнірен.
показать весь комментарий
04.05.2026 21:02 Ответить
Засцяли, і якщо б це були кацапські дрони, то і смердіти б не починали!
показать весь комментарий
04.05.2026 21:13 Ответить
 
 